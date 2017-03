Delia a ales numele copilului sau. Te va surprinde

Delia a ales numele primului ei copil, desi interpreta nu are de gand sa ramana prea curand gravida. Intrebata de unul dintre prietenii virtuali ce nume va purta copilul, aceasta a spus amuzata: „Eusebiu”.Delia nu se gandeste inca sa devina mama, insa are planuri mari pe plan profesional. Aceasta a anuntat lansarea unei noi piese. „Piesa mea o sa fie… o sa fie toate mamele in delir. Uite, va dau un indiciu, contine cuvantul mama, dar nu in sensul Multumesc, iubita mama” a afirmat Delia intr-o transmisiune live pe facebook.