Doctorita Monica Pop s-a vindecat de cancer, dar s-a ingrasat teribil. E de nerecunoscut

In urma cu un an, medicul Monica Pop anunta faptul ca, desi credea ca a scapat, cancerul de colon de care suferise in urma cu trei ani a recidivat. “Cel mai greu e psihic. Mai ales cand eu stiu ca am facut tot ce trebuia sa fac si totusi boala a recidivat… Ajungi sa te intrebi: cat bine am facut eu in viata mea, de ce tocmai eu a trebuit sa patesc asa ceva?! Fara dubiu, hazardul joaca un rol foarte mare in vietile noastre”, marturisea Monica Pop.A urmat din nou tratamente grele si se pare ca rezultatele sunt incurajante. Totusi, batalia cu boala crunta si-a spus cuvantul. Cunoscutul oftalmolog a ajuns sa poate peruca, iar kilogramele s-au acumulat din nou, dupa ce in urma cu ceva timp slabise foarte mult.