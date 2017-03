Cunoscuta interpreta de muzica populara Ileana Ciuculete, in varsta de 59 de ani, a murit in aceasta seara la spital, anunta spynews.ro. Informatia le-a fost confirmata jurnalistilor de sotul cantaretei, Cornel Gales: "Da, Ileana s-a dus...".”Este cea mai groaznica veste”, a declarat Elena Merișoreanu, la Antena Stars.Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mara Banica scrie ca artista ar fi facut ”o ciroza galopanta dintr-o hepatita C despre care nu se stia”.Ileana Ciuculete a fost o indragita cantareata de muzica populara, care a reusit sa ajunga la sufletul iubitorilor de gen. Piesele sale sunt foarte apreciate si fac mereu atmosfera in cadrul petrecerilor, scrie antena3.ro.