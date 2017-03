Drama Ilenei Ciuculete. Batuta crunt de sot chiar inainte de nunta?

Mugurel si Cristi Sfetcu au facut aceste marturistiri in 2012, intr-un interviu acordat Acces Direct si citat de a1.ro."Din dragoste mare s-a casatorit domnul Gales cu ea. Pai, cu o zi inainte, a doua zi avea nunta cu ea si i-a dat telefon fratelui ei, doamna Ileana Ciuculete i-a dat telefon sa vina ca o omorase domnul Gales cu bataia. Era cazuta pe jos, asa spun ei, daca mint ei, mintim si noi. Si l-a legat cu funia Aurelius pe domnul Gales. Si a doua zi aveau nunta", a povestit unul dintre fiii artistei."Nu stiu ce conventie au avut ei doi, ca el stia ca ea are doi copii mari. Eu eram la liceu, in clasa a noua sau a zecea cand au facut nunta. Cristi, la fel, era mare. Vreau sa spun ca acest frate al ei, Aurel, in copilarie ne-a traumatizat. Batai si pedepse ce mancam de la acest om – parca era un hitlerist d-ala. Ne batea, ne pedepsea si cand eram singuri acasa, si cand era mama", a mai spus Mugurel Sfetcu.