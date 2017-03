Drama Mariei Constantin. Ce suferinta e nevoita sa indure sotia lui Marcel Toader

Acuzata in mai multe randuri ca si-ar fi abandonat baietelul, Maria Constantin le-a dezvaluit reporterilor wowbiz.ro la ce metode a ajuns sa apeleze pentru a nu se lasa ingenunchiata de probleme. Baietelul in varsta de 8 ani locuieste la Targu-Jiu, la tatal sau. Relatiile dintre fostii soti sunt foarte incordate, iar blondina reuseste rar sa isi viziteze copilul.“E greu, dar ce sa fac. Il vizitez cat pot de des insa, nu-i acelasi lucru ca atunci cand ar creste langa tine, langa mama lui. Fac ce fac si merg sa il vad, asa procedez. Uite, vara aceasta mi-am propus sa il iau cu mine in vacanta, sa petrecem vacanta impreuna. Poate reusim, cine stie! Pana atunci insa, ca sa imi fie mai usor si sa nu ma mai gandesc atat de mult la asta, muncesc. Muncesc pana nu mai pot, pana la epuizare. Accept concerte si imi umplu programul pana la refuz. Cand ajung acasa cad lata, iar dimineata o iau de la cap. Asa rezist”, a declarat Maria Constantin.Artista spune ca cel mai dificil depaseste sarbatorile in lipsa celui mic. “Am reusit sa vorbesc cu el de 8 martie la telefon. Ne-am bucurat amandoi si a ramas ca voi merge la el la jumatatea saptamanii viitoare sa il vad, sa sarbatorim Ziua Mamei”, a conchis artista.Maria Constantin este casatorita in prezent cu omul de afaceri Marcel Toader.