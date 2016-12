Mihaela Radulescu, intr-o tinuta super mulata, de Craciun

Mihaela Radulescu petrece Craciunul in Alpii Austrieci, impreuna cu fiul si cu partenerul sau, Felix Baumgartner.Pentru ziua de 25 decembrie, Mihaela a decis sa se imbrace in culoarea lui Mos Craciun din cap pana-n picioare. Ca sa-si respecte renumele, jurata de la ”Romanii au talent” a ales cel mai mulat costum de schi rosu, care i-a pus in valoare picioarele de gazela si bustul proeminent. Diva s-a fotografiat langa semineul din hotelul austriac.Mihaela Radulescu sarbatoreste Craciunul intr-o statiune din Alpii Austrieci, in apropiere de Salzburg. Jurata de la ”Romanii au talent” a ales un hotel de cinci stele, Alpine Palace din Saalbach Hinterglemm, o afacere de familie, decorat in stil traditional, dar cu toate dotarile vremurilor moderne, de la restaurant gourmet, pana la Spa si piscina exterioara incalzita.