7 Prime Doamne care si-au eclipsat sotii

"Sarcina mea este de a arata lumii ca America nu este o tara de prost gust", a declarat Jacqueline Kennedy, sotia presedintelui SUA, John F. Kennedy. Si ea a reusit. A fost un style icon al Americii si al intregii lumi, ramanand chiar si azi o sursa de inspiratie designeri si producatoril de film. "Rochia trebuie sa fie suficient de stramta pentru a arata ca esti o femeie si suficient de larga pentru a arata ca esti o doamna", marturisea Jackie, captivand lumea cu blandetea ei, cu umor sau si cu devotamentul fata de sotul sau.Plina de viata si foarte naturala, Michelle Obama si-a castigat rapid respectul si admiratia publicului. Plina de umor, joviala, foarte prietenoasa si calda, Michelle a devenit extrem de indragita de public. Tinutele sale reuseau mereu sa capteze blitzurile fotografilor, stilul sau feminin si mereu la moda atragand atentia. Iar atunci cand lua cuvantul in public, Michelle reusea chiar sa il puna in umbra pe sotul sau.Frumoasa Grace Patricia Kelly si-a abandonat cariera actoriceasca de la Hollywood pentru a deveni printesa. S-a casatorit cu Rainier al III, Printul de Monaco. La primul bal de Craciun pe care il organiza in calitate de printesa, Grace a invitat copiii din intreg principatul. In 1982, Printesa a murit intr-un accident. Grace Kelly a fost o figura iconica, recunoscuta in intreaga lume.Top model de succes, cantareata si poeta, cu o frumusete si o inteligenta rare, Carla Bruni ajunsese cunoscuta inca dinainte ca cineva sa fi auzit despre politicile lui Nicolas Sarkozy, cel care a fost pentru cinci ani presedintele Frantei. In ciuda unui trecut destul de scandalos, Carla a devenit rapid favorita femeilor franceze, in primul rand, din cauza naturii sale libertine.Letizia, sotia regelui Filip al VI-lea al Spaniei, este admirata pentru frumusetea sa, fiind un adevarat fashion icon, mama a doua fete absolut fermecatoare. Regina este mai cunoscuta dincolo de hotarele Spaniei decat sotul sau, regele. Letizia a facut cariera in presa, iar dupa ce a devenit printesa, a castigat numeroase premii pentru realizarile sale in domeniul protectiei copiilor si promovarea culturii si educatiei.Rania, o femeie deosebit de eleganta, este sotia regelui Iordaniei si mama a patru copii. Povestea ei este cea a unei Cenusarese moderne. O fata obisnuita, ea a lucrat intr-o banca din Amman, acolo unde, de altfel, l-a cunoscut pe viitorul ei sot. Regina isi dedica cea mai mare parte a timpului familiei. In acelasi timp, ea conduce un fond care lupta pentru drepturile femeilor, se pronunta impotriva abuzului asupra copiilor, sprijina programe de vaccinare si donare de organe si are in proiect sa doteze toate scolile din Iordania cu calculatoare. Rania este implicata activ si in politica internationala.Foto: brightside.me