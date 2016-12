A murit George Michael. Artistul avea doar 53 de ani

Cauza mortii artistului ar fi fost insuficienta cardiaca, potrivit managerului cantaretului, Michael Lippman, citat de Press Association.Politistii ancheteaza moartea lui George Michael drept "neasteptata, dar nu suspicioasa", mai relateaza aceeasi sursa, citata de CNN.Politia a declarat ca Serviciul de Ambulanta South Central a fost chemat la o proprietatea sa din Goring in Oxfordshire la 13:42 GMT (15:42 ora Romaniei). Ulterior, Politia a anuntat ca nu au existat circumstante suspecte, arata sursa citata.Intr-o declaratie, impresarul lui George Michael a spus: "Este mare tristete, confirmam ca fiul nostru iubit, frate si prieten, George a trecut in nefiinta acasa dupa perioada de Craciun".Michael, care s-a nascut Georgios Kyriacos Panayiotou, a vandut mai mult de 100 de milioane de albume de-a lungul unei cariere care acopera aproape patru decenii.Mesajele de condoleante din partea artistilor si vedetelor au impanzit retelele de socializare dupa vestea ca George Michael a murit. Vedetele il omagiaza pe George Michael pe retelele de socializare. Elton John "Am pierdut un prieten iubit, un artist exceptional"Andrew Ridgeley, celalalt membru al trupei si-a exprimat tristetea pe Twitter, spunand ca are "inima franta".

