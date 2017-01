Cum e sa fii printesa? Raspunsul genial dat de Kate Middleton

In timpul unei vizite regale in Norfolk, Anglia, Kate Middleton s-a intalnit cu mai multe familii la centrul medical pentru copii East Anglia’s Children’s Hospice. Bucuria a fost atat a parintilor, cat mai ales a copiilor, care au vazut, in sfarsit, o printesa in carne si oase. O fetita in varsta de 4 ani si-a luat inima in dinti si i-a pus o intrebare surprinzatoare: “Cum este sa fii printesa in viata adevarata?”. Raspunsul ducesei pentru micuta Daisy a fost acela ca este "foarte norocoasa", scrie evonews.com.Parintii micutei venisera impruna cu cei patru copii ai lor pentru a o intampina pe Kate Middleton. “Fiica mea Daisy a intrebat-o pe Kate cum este sa fii o printesa adevarata, iar Kate i-a raspuns ca este foarte norocoasa pentru ca sotul ei are mare grija de ea”, a povestit pentru revista People, Michala, mama fetitei curioase.Printesa Kate Middleton s-a intalnit, marti, cu micutii internati la un spital pentru copii din Quidenham, Norfolk, pentru a-si arata sprijinul fata de lupta lor pentru viata. Sotia Printului William se ocupa de 12 organizatii de caritate si patroneaza organizatia caritabila East Anglia Children’s Hospice din anul 2012.