Noi ingrijorari in privinta Melaniei Trump, dupa aparitia ultimelor imagini cu ea

Imaginile aparute luna trecuta in presa de peste Ocean in care Melania Trump apare trista ori zambeste larg catre sotul sau pentru ca peste doar cateva momente sa ia o mimica trista si deznadajduita au facut inconjurul lumii.In curand se va face o luna de cand Donald Trump a preluat puterea, iar Melania a devenit Prima Doamna a Americii. Cei doi soti nu au facut exces de aparitii publice impreuna.Zilele trecute, insa, cu ocazia Galei Super Bowl, familia prezidentiala a gazduit o petrecere la care a adunat o multime de prieteni pentru a urmari impreuna meciul.De indata ce fotografii de la eveniment au fost postate pe retelele de socializare, oamenii nu au putut sa nu observe faptul ca Melania Trump pare in continuare la fel de nefericita.Camerele de fotografiat au surprins-o extrem de plictisita, crispata chiar, cu ochii larg deschisi ca si cum s-ar fi chinuit sa ramana treaza pentru a nu-si dezamagi invitatii.In Statele Unite chiar s-a viralizat hushtagul #freemelania (elibereaz-o pe Melania), dupa aparitia fotografiilor in care sotia presedintelui apare mai tot timpul abatuta.