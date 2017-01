Oana Roman a dezvaluit motivul despartirii: "Noi nu mai dormim impreuna"

Au trecut deja cateva zile de la declansarea scandalului in care protagonisti sunt Oana Roman si sotul sau, Marius Elisei. Abia aseara, vedeta tv a decis sa spuna lucrurilor pe nume, clarificand motivele care au dus la decizia sotului sau de a divorta.Oana Roman este de parere ca Marius nu se simte respectat pentru ca este considerat "doar sotul Oanei Roman", fapt care a degradat relatia dintre cei doi."Am anuntat public ca nu voi comenta, sperand ca lucrurile se vor calma. Am tacut o zi, doua, trei, iar lucrurile, in loc sa se calmeze, s-au inflamat din ce in ce mai mult. Oamenii si-au dat cu parerea despre viata mea sau a lui Marius. Nu m-a surprins atat de tare ca a zis ca vrea sa divortam , ca nu e prima data cand ne confruntam cu asta", a spus Oana in cadrul emisiunii "Xtra Night Show".Vedeta tv a precizat ca neintelegerile dintre ei nu au drept motiv aparitia unei alte femei in viata lui Marius sau violente, si ca iubirea dintre ei nu a murit."Spre dimineata, m-am trezit, el nu dormea si am avut o discutie. In ultima vreme am avut niste discutii, dar toate cuplurile au probleme si discutii. Am trecut peste niste perioade incredibil de grele si astea au erodat lucrurile. Marius, omul asta, a fost langa mine in fiecare minut si secunda in chinul prin care am trecut (cand a fost aproape de moarte n.r.). El si Catinca au fost singurii. El a trebuit sa ma spele, sa-mi schimbe pansamentele, nici mama nu m-a vazut in asemenea ipostaze. Toate lucrurile astea l-au schimbat.Nu a inteles ca acest lucru facut public ne face rau noua ( mesajul lui de pe Facebook n.r.). Nu e prima oara cand avem aceasta discutie. Cred ca a fost o chestie de moment, l-a luat valul, s-a enervat foarte rau. Cred ca a gresit profund si trebuie sa-si asume aceasta greseala. El a scris asta cand dormeam. M-am trezit si aveam 50 de apeluri si mesaje. El a realizat ca a exagerat si ca nu trebuia sa se apuce sa scrie pe Facebook. A fost o toana de moment, parerea mea", a precizat Oana.Ea a mai spus si ca intre ea si sotul sau clipele de intimitate lipsesc aproape in totalitate. "Noi nu mai dormim impreuna, noi doi, dormim noi trei (alaturi de fiica lor - n.r). Avem nevoie de timp si pentru noi", a mai spus Oana Roman.