Trump incepe dictatura. Gestul terifiant care a speriat intreaga populatie a Terrei

Trump a semnat ordinul prin care restabilește interdicția privind acordarea de fonduri federale pentru ONG-urile internaționale care practică avorturile sau furnizează informații in acest sens. Este vorba de o prevedere care, de când a fost introdusă, de administrația americană republicană in 1984, a fost revocată de administrațiile democrate și reintrodusă tot așa, de fiecare dată, de adminsitrațiile republicane.Planned Parenthood este o enormă corporație americană, cu statut de ONG, care de-a lungul anilor s-a făcut responsabilă de zeci de milioane de avorturi, respectiv efectuând 327.000 avorturi pe an . Pe lângă efectuarea și promovarea avorturilor, s-a dovedit că Planned Parenthood este implicată și în vânzarea de țesuturi și organe de foetuși în scop comercial , traficul de copii, promovarea Educației Sexuale Comprehensive în școli și multe alte activități criminale și/sau imorale, inclusiv promovarea agendei LGBT și Gender Education. Dar pe lângă activitățile din Statele Unite, Planned Parenthood are și o activitate internațională, la scară globală. Brațul ei globalizat se numește International Planned Parenthood Federation.O altă mișcare pe care președintele Donald Trump a făcut-o a fost semnarea actului de retragere a Statelor Unite din Parteneriatul Trans-Pacific, semnat de 12 state, care a și fost principalul pilon economic al politicii de reorientare a Administrației Obama către regiunea Asia-Pacific în fața unei Chine care se dezvoltă rapid. America semnase TPP, dar nu il ratificase., spus Trump în timp ce a anulat, dintr-o semnătură, controversatul tratat.

