Oana Roman, mai slaba ca niciodata! Asa nu ai mai vazut-o! Oana Roman este recunoscuta pentru formele sale rotunjoare. Vedeta TV a incercat in nenumarate randuri sa scape de kilogramele in plus, insa nu a prea reusit. Pana acum, cand a lasat pe toata lumea cu gura cascata atunci cand si-a facut aparitia la u...

Oana Roman, dusa de urgenta la spital! stiri Oana Roman » Cele trei operatii prin care a trecut dupa cezariana au fost invatatura de minte pentru Oana Roman, asa ca vedeta se prezinta la medic de fiecare cand are dureri in zona abdominala. Ieri, Oana Roman a ajuns din nou la spital! Din fericire, Oana Ro...

Scandalul anului: Oana Roman o critica dur pe Nicoleta Luciu! stiri Oana Roman » Un nou scandal ia amploare amploare in showbiz, dupa ce Nicoleta Luciu si-a aratat sanii la TV. Gestul prezentatoarei TV nu a fost agreat de toata lumea, iar printre cei care au criticat-o dur s-au numarat designerul Razvan Ciobanu si Oana Roman....

Mioara Roman, mari probleme de sanatate. A inceput sa cheleasca! stiri Oana Roman » Mioara Roman, mama Oanei Roman, s-a confruntat in ultima perioada cu mari probleme de sanatate. Oana Roman este foarte ingrijorata pentru starea mamei sale, insa spune ca in ultimul timp nu a mai avut episoade grave. Mioara Roman are mari problem...

Oana Roman si-a schimbat look-ul. Parca o imbatraneste noua coafura! stiri Oana Roman » Oana Roman este intr-o continua schimbare in ultima perioada. A revenit in prim-plan cu o noua afacere si cu un blog, iar cu aceasta ocazie vedeta si-a etalat si un nou look. A ales o culoare mai inchisa si o coafura cu mai mult volum. Din pacate...

Oana Roman, de urgenta cu fiica ei la spital! stiri Oana Roman » Oana Roman trece prin clipe grele in aceste zile. Cu o zi inainte sa isi inaugureze propria afacere, vedeta a avut parte de un eveniment trist in viata sa. Fiica ei s-a imbolnavit si a trebuit sa o duca de urgenta la spital. Oana Roman a mart...

Oana Roman e distrusa! Mama ei, internata la Terapie Intensiva stiri Oana Roman » Mancarea cumparata de la un supermarket dintr-o zona de fite a Capitalei a bagat-o pe mama Oanei Roman in spital. In urma unei toxiinfectii severe, Mioara Roman a fost internata la Terapie Intensiva la Floreasca, insa, nemultumita de tratamentul prim...

Cum arata Oana Roman la 15 ani. Imagini inedite! stiri Oana Roman » Oana Roman si-a lansat astazi blogul. Cu aceasta ocazie, vedeta a facut cateva dezvaluiri surprinzatoare si a postat imagini inedite. Oana a publicat pe blogul cateva fotografii de la inceputul anilor 90, pe cand avea in jur de 15 ani Era doar o ...

Oana Roman, de urgenta la spital. A fost luata cu Salvarea! stiri Oana Roman » Oana Roman a ajuns de urgenta la spital dupa ce a acuzat dureri puternici la spate. Vedeta a chemat Salvarea, iar medicii au dus-o de urgenta la spital. Oana Roman are probleme de mult timp cu spatele, din cauza unei hernii de disc. Oana se d...

Oana Roman si-a schimbat look-ul. Uite cum arata acum! stiri Oana Roman » Oana Roman si-a schimbat look-ul. Vedeta s-a transformat complet pentru o sedinta foto. Oana Roman a mers la un bun prieten de-ai sai hairstylist si s-a coafat, machiat si vopsit. Schimbarea de look este evidenta. Apoi, a mers la o sedinta fo...

Oana Roman a slabit enorm. A uimit pe toata lumea la ultima aparitie! stiri Oana Roman » Oana Roman s-a ingrasat foarte mult dupa sarcina. Vedeta a avut si cateva probleme de sanatate, in urma operatiei de cezariana. A fost chiar la un pas de moarte si a trebuit sa fie supusa mai multor interventii chirurgicale pentru refacerea abdom...

Oana Roman, sentimente bizare la mormantul lui Arsenie Boca. Iata ce a patit vedeta! stiri Oana Roman » Oana Roman a mers in pelerinaj zilele trecute la Manastirea Prislop, unde este inmormantat parintele Arsenie Boca. Vedeta a marturisit ca aceasta experienta a fost una surprinzatoare, care a emotionat-o profund. "Cand am ajuns acolo la Prislop...

Oana Roman are abdomenul distrus: "Trebuie sa ma operez, este a patra oara!" stiri Oana Roman » Oana Roman nu a scapat de problemele de sanatate, dupa operatia de cezariana nereusita. Vedeta isi mai doreste inca un copil, insa, din pacate, sanatatea nu ii mai permite asta. Oana are abdomenul distrus si va trebui sa se opereze pentru a patra...

Oana Roman a facut anuntul. Ce spune despre al doilea copil! stiri Oana Roman » Oana Roman este o femeie implinita si o mamica extrem de fericita. Vedeta este foarte bucuroasa ca sotul sau s-a intors acasa si acum nu va mai trebui sa munceasca in strainatatea. Oana si-a gasit un nou job, iar in curand va aparea din nou pe mi...

Oana Roman recunoaste ca NU are casnicia perfecta: "Fac eforturi foarte mari ca sa ma controlez" stiri Oana Roman » Oana Roman nu are o casnicie de vis. De vina este chiar ea, care nu se poate abtine sa nu se certe cu sotul ei. Iar scandalul porneste de cele mai multe ori de la nimicuri. Invitata la emisiunea "Star Chef", de la Antena Stars, Oana Roman a vorbit...

Oana Roman, de urgenta la spital. Vezi ce s-a intamplat cu vedeta! stiri Oana Roman » Oana Roman a ajuns de urgenta la spital dupa ce fiica sa a lovit-o la un ochi in timp ce se jucau. Micuta Maria Isabela i-a zgariat corneea, iar Oana a trebuit sa mearga de urgenta la medic, noteaza wowbiz.ro. Vedeta nu isi poate tine ochiul ...

Oana Roman enervata de Rares Bogdan. Vezi cum l-a umilit pe omul de televiziune: "Domnule, daca nu stiti, macar taceti!" stiri Oana Roman » Oana Roman l-a criticat dur pe realizatorul TV Rares Bogdan. Fiica fostului premier a fost scoasa din sarite de nepriceperea unui jurnalist care se vrea a avea o experienta extrem de mare. Omul de televiziune a afirmat in emisiunea sa ca premierul...

Oana Roman, de urgenta la spital. Vedeta a fost pusa pe perfuzii! stiri Oana Roman » Prezentatoarea TV Oana Roman are din nou probleme de sanatate. Vedeta a ajuns de urgenta la spital si a fost pusa pe perfuzii. Oana se simte acum bine, insa se teme sa nu apara alte complicatii. "Din pacate, am facut sinuzita. Mi s-a facut o punc...

Oana Roman, ravasitoare, intr-o rochie rosie! FOTO stiri Oana Roman » Oana Roman a fost prezenta, alaturi de alte vedete, la Palatul Mogosoaia, acolo unde revista Viva! a sarbatorit 16 ani de la aparitia primului numar. Vedeta a facut o alegere vestimentara care i-a alungit silueta. Oana a ales sa imbrace o rochie lun...