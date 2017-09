A murit Zoe Petre, Cine a fost celebra femeie

Istoricul, publicistul si omul politic Zoe Petre, s-a stins din viata la varsta de 77 de ani. Zoe Petre, fiica academicianului Emil Condurachi, a fost consilier prezidential si a avut "un rol insemnat in politica".Petre Roman, fostul premier al Romaniei, este devastat de vesta primita.Acesta a anuntat in cadrul unei emisiuni televizate ca vestea mortii fostului consilier prezidential, Zoe Petre, este una foarte trista pentru romani."A fost un om cu care am cooperat perfect. Ne-am inteles intotdeauna si in cele mai mici detalii. A avut un rol insemnat in viata politica. A fost un om minunat si un profesor/istoric de anvergura", a spus Petre Roman, potrivit fanatik.roCine a fost Zoe PetreZoe Petre s-a nascut la 23 august 1940, in Bucuresti. A fost fiica academicianului Emil Condurachi (1912-1987), profesor de istorie antica si arheologie la Universitatea Bucuresti, si a Floricai Moisil (1909-1977), cercetator la Biblioteca Academiei, fiica lui Constantin Moisil, intemeietorul numismaticii stiintifice in Romania.Zoe a absolvit Facultatea de Istorie din Bucuresti, specialitatea Istorie antica si arheologie. Dupa absolvirea facultatii, a lucrat in invatamantul superior ca profesoara de istorie antica la Facultatea de Istorie.A fost, pe rand, preparator (1961-1968), asistent (1968-1978), lector (1978-1990) si apoi profesor universitar (din 1990) la aceeasi facultate, predand cursuri de istorie a lumii antice, epigrafie greaca si latina, istorie a civilizatiilor din Antichitate, scrie wikipedia.org.Dupa ce in anii 1992 si 1996, a activat ca director de comunicare al campaniei prezidentiale a candidatului CDR, Emil Constantinescu, la data de 1 decembrie 1996, prof. dr. Zoe Petre a fost numita in functia de consilier prezidential pe probleme de politica interna si externa al Presedintelui Romaniei, Emil Constantinescu si coordonator al Departamentului de Politici Publice al Presedintiei Romaniei. A indeplinit aceasta functie pana la data de 21 decembrie 2000, cand a fost eliberata din functie dupa ce Emil Constantinescu a parasit postul de presedinte al Romaniei.In anul 2003 devine membru fondator si vicepresedinte al partidului "Actiunea Populara", fondat de catre fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu.