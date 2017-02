5 lucruri pe care trebuie sa ii le spui sotului tau in fiecare zi. Te va iubi enorm

Casatoria presupune doi oameni care sunt zi de zi unul pentru celalalt. Nu inseamna insa ca mereu trebuie sa te supui celuilalt, ci pur si simplu trebuie sa vii in completarea nevoilor sale. Exista lucruri pe care le poti face pentru partenerul tau astfel incat sa ii arati dragostea si devotamentul tau. Sunt lucruri de care chiar are nevoie.Gandeste-te ca esti cel mai mare fan al sotului tau. Un fel de majoreta care il sustine in competitiile de zi cu zi. Esti singura persoana pe care poate conta, indiferent ce i se intampla. Pe el l-ai ales dintr-o lume intreaga pentru a te casatori si nu trebuie sa uiti nici tu, nici el asta. Asadar, ramai alaturi de el, incurajandu-l.Multumirea este rasplata pe care i-o oferi. Gratitudinea este unul dintre pilonii unei relatii stabile. O persoana care nu se simte apreciata, care considera ca eforturile sale sunt zadarnice, va pleca la un moment dat fara sa se mai uite inapoi. Poate ca sunt zile in care nu simti nevoia sa faci asta. Trebuie doar sa fii atenta si sa gasesti calea ca zilele in care nu gasesti motive de bucurie si de multumire sa fie cat mai putine. Fericirea depinde de amandoi, nu doar de unul singur.Sotul tau are nevoie de afectiunea ta. Poate ca ai sa zici ca e barbat si ca barbatii nu sunt atat de sensibili. Nu este adevarat. Chiar si un barbat simte nevoia sa fie rasfatat, ingrijit, uneori asemenea unui copil. Si are nevoie de timpul tau. Esti ocupata, dar e de important sa ii arati ca iti rupi din timpul tau pentru a-i sta alaturi si a-l asculta. Garantat, vei primi in schimb inzecit.Scapa de orice amaraciune, furie si manie. Renunta la jigniri, la calomnii. Ele nu au ce cauta intr-o relatie sanatoasa. Nu transforma in frustrari toate neajunsurile, ci discutati-le cu calm, cautand solutii. Cu deschidere, cu inima calda si cu tandrete. Este incredibil cat de usor isi pot gasi rezolvare unele situatii. Sotul tau merita sa fie tratat cu bunatate. Surprinde-l zi de zi cu bunatatea ta si vei vedea ca nici el nu va face niciodata nimic impotriva vointei tale.Respectul reciproc este cheia unei relatii puternice. Niciunul dintre parteneri nu trebuie sa se considere superior celuilalt, ci trebuie sa se trateze reciproc cu aceeasi masura. Respectul presupune iubire neconditionata, iar pentru o casnicie de durata, acesta este un ingredient de baza.