5 motive sa nu te mariti niciodata

Iata de ce casatoria nu e neaparat cea mai buna decizie de luat in viata:Pew Research Center a raportat in 2010 faptul ca doar jumatate dintre americani sunt casatoriti. In 1960, 72% dintre adultii in varsta de peste 18 ani erau casatoriti, insa azi numarul lor a scazut la 51%. In 2012, cercetatorii au descoperit ca unu din cinci adulti cu varsta de peste 25 de ani nu are nici cea mai mica intentie de a se casatori, cumparativ cu unul din 10, asa cum era in 1960.Rata divorturilor a fost in declin in ultimele doua decenii. In 2011, au existat 3,6 divorturi la mia de persoane, in vreme ce in 1990 erau 4,7 la mia de locuitori. Dar aceasta diferenta este data tocmai de faptul ca mult mai putina lume se casatoreste in aceasta epoca pe care o traversam in prezent. Cei mai multi dintre cei care divorteaza sunt cei casatoriti pe perioada cand inca nu isi terminasera studiile si aleg, de obicei, sa se desparta inainte de a saptea aniversare a casniciei.Multa vreme, cuplurile au fost convinse de faptul ca mariajul reprezinta angajamentul final pentru un parteneriat pe viata. De vina sunt povestile din filme sau din carti. Cu toate acestea, realitatea a demonstrat faptul ca cei care se afla intr-o relatie si isi doresc sa fie impreuna pentru tot restul vietii stiu ca nu au nevoie de un document in acest sens.Un studiu din 2010 a aratat ca patru din 10 tineri considerau casatoria ca fiind invechita, mai ales atunci cand vine vorba de a avea o familie. Si asta intrucat partenerii pot fi parintii legali ai copiilor lor chiar daca nu sunt casatoriti civil. Barbatul si femeia sunt capabili sa realizeze o multime de lucruri impreuna si daca nu poarta acelasi nume.In 2012, jumatate dintre nasterile in cazul femeilor sub 30 de ani din America au fost in afara casatoriei.O alta cercetare arata ca 24% din persoanele singure cred ca mariajul ii va impiedica sa realizeze unele obiective legate de cariera. Cei mai multi dintre acestia cred ca cei casatoriti nu sunt la fel de siguri din punct de vedere financiar, motiv pentru care ar fi mai nefericiti. Mai mult decat atat, se spune ca odata ce esti casatorit, aveti tendinta sa-si piarda prietenii stranse cu unii oameni din viata ta.Totusi, acest lucru depinde de fiecare cuplu in parte. Casatoria nu elimina automat prietenii si nimic nu te impiedica sa iti traiesti viata in mod liber, asa cum iti doresti. Doar un partener mult prea posesiv, mult prea gelos. Insa aici e o alta discutie.