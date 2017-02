Care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le ai in vedere pentru o nunta perfecta

Daca marele eveniment, nunta mult visata, este planificat sa aiba loc anul acesta, atunci nu ai mai timp de pierdut si trebuie sa pui la punct toate detaliile. Nu ai vrea ca in ultima luna sa alergi din colt in colt si sa nu gasesti ceea ce ar fi trebuit sa cauti din timp.Rochia ta de mireasa, rochiile pentru domnisoarele de onoare, coafura, florile, tortul sunt printre cele mai importante aspecte pentru ca tabloul de nunta sa arate fara cusur. Organizatorii de nunti sfatuiesc viitoarele mirese sa se ocupe chiar ele de aceste aspecte, deoarece bunul gust si viziunea estetica le caracterizeaza si li se potrivesc manusa.Organizatorii de nunti sfatuiesc tinerele mirese sa puna accent pe detaliile florale. Un aranjament floral, ales cu bun gust, in mod cert, schimba peisajul si aduce note de 10 din partea invitatilor. Opteaza pentru flori naturale, in ton cu sezonul in care va avea loc nunta. Pune pret pe prospetimea si calitatea florilor, astfel incat, in ziua nuntii, sa arate impecabil orice floare. Asigura-te ca pastrezi consecventa si unitate intre toate tipurile de aranjamente si buchete. Si cel mai important, alege florile de la aceeasi florarie, astfel incat sa nu ai surpriza nepotrivirii aranjamentelor de pe masa cu cele care impodobesc sala de evenimente. Florile din jurul lumanarilor de pe masa, aranjamentele pentru masa mirilor, buchetul pentru nasa si domnisoarele de onoare si, nu in ultimul rand, buchetul de mireasa trebuie sa aiba aceleasi tipuri de flori si din acelasi spectru cromatic.Alege din numeroasele aranjamente de flori puse la dispozitie de Floria. In ziua nuntii vei avea parte de aranjamente florale gata sa le incante privirea si mirosul invitatilor. De asemenea, pentru ca se apropie primavara, la Floria gasesti o multime de cadouri de 8 martie deosebite, buchete de flori spectaculoase si pachete speciale.Domnisoarele de onoare au un rol foarte important la o nunta. Pe langa faptul ca acestea dau o mana de ajutor cu invitatii, ele intregesc tabloul evenimentelui. De aceea, este foarte important, atunci cand alegi domnisoarele de onoare, sa le anunti din timp si sa afli daca sunt de acord sa iti onoreze aceasta invitatie.Pentru a le pune in evidenta si a le oferi un loc de cinste in cadrul marelui eveniment, pune accent pe tinuta vestimentara si, cum altfel, daca nu cu o rochie eleganta si diafana. In plus, se va vedea excelent in pozele de final.Fiind una dintre dorintele tale, este indicat sa te ocupi special de tinuta domnisoarei de onoare dar sa tii cont si de gusturile lor. Alege rochii elegante si diafane in aceeasi culoare sau din aceeasi gama cromatica. Tinand cont ca pozele de nunta se vor face ziua, este important sa alegi o rochie de zi cat mai confortabila, care sa le ofere lejeritate.Inpuff ofera o gama variata de rochii de seara deosebite , potrivite pentru domnisoarele de onoare. Alege o rochie cat mai potrivita tematicii evenimentului si care sa fie in concordanta cu aranjamentele florale.Pentru o mireasa, pe langa aspectele legate de organizare si de cum arata per ansamblu evenimentul, cel mai important lucru este sa arate impecabil in ziua nuntii. Rochia de mireasa, machiajul, coafura, unghiile sunt doar cateva dintre aspectele care chiar conteaza pentru look impecabil.Inainte de nunta, orice mireasa ar trebui sa se rasfete si sa isi ingrijeasca tenul. Asigura-te ca in ziua nuntii tenul va arata stralucitor si impecabil, fara niciun cos sau punct negru. Aplica, regulat, masti de fata si creme pentru hidratare. In felul acesta, vei avea un ten stralucitor si perfect pentru machiajul din ziua nuntii. Procedeaza la fel si cu podoaba capilara. Ofera-i o ingrijire completa si daca e nevoie un nou stil in materie de tunsoare.Daca nu vei merge la un salon, asigura-te ca unghiile tale vor arata perfect in ziua nuntii. Tinand cont ca mainile tale vor fi tot timpul la vedere, iar toata lumea iti va admira verigheta, acorda importanta acestui lucru. Asadar, aplica tratamente de intarire a unghiilor, curata-le de cuticule si da-le o forma cat mai naturala.Cu gama variata de produse pentru beauty&care de la BuyMag, poti incepe de pe acum ritualul de infrumusetare. Aici gasesti o multime de modele de oja semipermanenta , geluri UV, ustensile speciale, precum si produse pentru make up si epilare.