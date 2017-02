De ce e important sa va sarutati cat mai des

Multe cupluri sunt in situatia in care se regasesc abia seara acasa, dupa 12 si chiar 14 ore, timp in care au fost la birou si apoi au alergat, fiecare separat, pentru a rezolva din treburile casei. Asa se face ca, de multe ori, nici nu apuca sa aiba o conversatie cat de scurta in tot acest timp. Insa o imbratisare si un sarut oferite unul celuilalt seara, dupa o intreaga zi in care au fost separati, le ofera partenerilor sansa sa restabileasca legatura fizica si spirituala. Nu trebuie neglijat acest aspect, intrucat are rolul de a intari relatia.Evenimentele din fiecare zi, factorii de stres care ne inconjoara ii pot rapune uneori chiar si pe cei mai puternici dintre noi. Asteptarile, dar mai ales sarcinile pe care fiecare le are pot fi uneori coplesitoare. S-a dovedit ca sarutul face ca organismul sa emita oxitocina, asa-numitul hormon al fericirii, care diminueaza stresul si ne ajuta sa ne relaxam. Asadar, data viitoare cand simti ca nu mai faci fata stresului si oboselii, fa-ti timp si saruta-ti sotul.Certurile, dezacordurile ocazionale sunt inevitabile intre parteneri. Insa imbratisarea urmata de un sarut are de foarte multe ori rolul de a va ajuta sa depasiti mai usor situatiile conflictuale si sa gasiti impreuna solutii.Asadar, data viitoare cand va mai certati, opriti-va putin si sarutati-va. Apoi continuati conversatia care, garantat, va curge intr-o maniera non-agresiva. Discutia va avea accente pozitive.Relatiile tind, cu timpul, sa isi piarda romantismul, odata ce viata de cuplu a devenit mai stabila. Casnicia poate parea la un moment dat ca un parteneriat intre doi oameni care traiesc sub acelasi acoperis. Un sarut este un mod minunat de a readuce romantismul in relatie. Este un schimb simplu care va vaajuta sa va reamintiti iubirea ce vi-o impartasiti.Sarutarile, fie si ele doar pe fuga, furate dimineata inainte de plecarea la serviciu, aduc un plus de securitate intregii familii. Acest lucru va va ajuta sa va amintiti ca tu si partenerul tau sunteti acolo unul pentru celalalt si va asigura o relatie mai puternica.