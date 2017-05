5 lucruri interzise. Ce sa nu-i spui niciodata iubitului tau

Discutia despre copil e bine sa o impingi cat mai tarziu in relatie. Sau cel putin evita sa scoti subiectul la iveala in primul an. Sunt multe lucruri de stabilit inainte: cum merge relatia, care e viitorul ei. Plus ca barbatii se tem de o implicare prea serioasa intr-un timp foarte scurt si e posibil ca spunandu-i ca vrei sa aveti un copil impreuna sa-l faci sa plece.Chiar daca realitatea chiar ar putea sa fie aceasta, e bine sa nu faci comparatii. Cel putin nu cu voce tare. Pastreaza-ti aceasta impresie pentru tine si nu o face publica. Nu de alta, dar oricat de flatant ti s-ar parea tie, barbatilor nu le place sa fie comparati cu altii. Se considera unici si irepetabili si e bine sa te abtii din a face astfel de afirmatii.Barbatii au un orgoliu mai puternic decat femeile si de aceea e posibil sa spui unele lucruri care la prima vedere ar parea inofensive dar care, in realitate, sa fie cat se poate de dureroase. Asa cum ar fi sa-i tai aripile spunandu-i ca n-are nicio sansa sa evolueze, sa depaseasca etapa in care se afla. E ca si cum i-ai spune ca e mediocru, incapabil si eventual si urmarit de ghinion. In mod normal tu trebuie sa fii cea care il sprijina si il motiveaza.Se stie ca mamele de baieti nu sunt prea incantate atunci cand o prezenta feminina isi face aparitia prin preajma odraslei lor. Chiar daca ea iti gasese necontenit nod in papura, nu te plange partenerului tau, caci el va ramane mereu baiatul mamei si jignind-o pe cea care i-a dat viata s-ar putea sa ramai singura.Se poate intampla ca de multe ori tu sa fi avut dreptate in anumite privinte, dar nu ii scoate ochii cu asta. „Ti-am spus eu!” este probabil expresia care il va infuria cumplit de tare. Chiar daca in sinea lui va recunoaste faptul ca n-a crezut in vorbele tale, evita sa ii arati raspicat ca tu ai fost cu un pas inaintea lucrurilor si a intuit finalul lor, spre deosebire de el.