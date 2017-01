5 lucruri pe care trebuie sa le ascunzi de iubitul tau!

Invata sa pastrezi unele lucruri doar pentru tine. Vei vedea ca vei avea numai de castigat. Nici tu nu ai vrea sa auzi zi de zi fiecare gand al partenerului si nici el nu isi doreste asta de la tine. Iata cateva dintre lucrurile pe care nu e niciun pacat daca nu le impartasesti cu jumatatea ta:Poate ai impresia ca iubitul tau isi doreste sa stie in orice clipa unde esti si ce faci. Ei bine, te inseli. El, de fapt, pentru ca uraste sa il intrebi tu pe el pe unde e si cand ajunge acasa nu te va intreba nici el pe tine pe unde iti porti pasii. De aceea, nici tu nu insista sa ii dai raportul in orice clipa. Prea multa atentie de acest gen trebuie sa reprezinte un steag rosu pentru fiecare dintre voi.Niciodata nu va trebui sa te simti obligata sa ii spui cati parteneri ai avut. Este o problema strict personala care nu priveste pe absolut nimeni altcineva decat pe tine. Cata vreme esti perfect sanatoasa n-ai niciun motiv sa dai explicatii despre viata ta din trecut.Exista cazuri de femei abuzate sexual in tinerete si pentru care aceste amintiri sunt extrem de dureroase. E dificil sa vorbeasca despre ele si daca, din nefericire, faci parte din grupul lor, trebuie sa stii ca nu esti sub niciun chip obligata sa ii marturisesti partenerului aceste traume. Doar daca crezi ca ar fi capabil sa te ajute sa le depasesti. In caz contrar, cu cat stie mai putina lume cu atat mai bine.Telefonul suna sau se aude sunetul de mesaj pe Facebook sau WhatsApp. E ceva normal sa comunici in felul acesta in ziua de azi. Insa nu te grabi sa spui cine te-a cautat si ce vrea doar pentru ca te gandesti ca astfel vii in intampinarea curiozitatilor partenerului. E posibil nici sa nu-l intereseze. Si, la urma urmei, daca il intereseaza, de ce i-ai da raportul non-stop?Poate ti se va parea o aberatie acest lucru, dar daca te vei gandi mai bine vei vedea ca nu e. E drept ca trebuie sa puneti banii la comun, sa va gestionati impreuna cheltuielile. Dar e bine sa ai si tu un mic buget pe care sa il administrezi dupa bunul plac. Sa nu fie necesar sa ii dai explicatii de fiecare data cand iti iei un parfum sau o pereche de pantofi.Foto: bustle.com