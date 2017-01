5 lucruri pe care trebuie sa le stii ca sa nu depinzi de partenerul tau

Ne bazam pe partenerii nostri de viata pentru o multime de lucruri, iar o relatie de durata se bazeaza pe sprijin reciproc, insa exista si lucruri pe care ar trebui sa invatam sa le facem singure, fara ajutor din partea iubitilor sau a sotilor nostri.Femeia moderna este independenta financiar si stie sa se descurce indiferent de problemele cu care se confrunta. Daca inveti sa faci de una singura cele cinci lucruri de mai jos, te vei simti mai implinita si vei reusi sa iesi fara probleme din orice situatie.In prezent, computerele, laptopurile si telefoanele inteligente sunt parte integranta din viata noastra. Desi le folosim zi de zi, multe dintre noi se bazeaza tot pe partener, pe un coleg IT-ist sau pe un amic pentru a le achizitiona atunci cand cele vechi se defecteaza. Barbatii stiu de obicei unde se gasesc cele mai avantajoase preturi si care sunt cele mai bune lucruri cand vine vorba despre device-uri electronice.Poti gasi pe acest site o multime de produse din aceasta categorie, de la laptopuri si televizoare, pana la tablete, la preturi foarte bune, asa incat sa faci achizitii destepte fara ajutorul altcuiva. Este foarte util sa stii sa faci aceste alegeri de una singura, pentru ca este vorba despre lucruri pe care le folosesti des si tu esti singura care isi cunoaste nevoile reale, dar si bugetul pe care esti dispusa sa il aloci pentru astfel de lucruri.In tara noastra, 7,14 milioane de romani detin permis de conducere si doar 2,3 dintre acestia sunt femei. Masina iti da posibilitatea sa fii independenta, sa-ti faci singura cumparaturile sau sa pleci intr-o escapada de weekend cu fetele, motiv pentru care ar trebui sa-ti iei cat mai repede permisul de conducere.Odata ce ai luat carnetul, ar trebui sa inveti sa rezolvi si micile probleme cu care se poate confrunta un autoturism. Este mai usor decat pare sa schimbi uleiul de la masina sau sa schimbi roata in cazul in care ai o pana, asa ca nu ai niciun motiv sa nu inveti si tu cum se fac aceste lucruri.Atunci cand ti se arde vreun bec in casa, este extrem de usor sa iesi din aceasta situatie, nu ai de ce sa astepti un „cavaler pe cal alb”. Si cand vine vorba despre caderea sigurantei este cazul sa inveti sa te descurci singura, mai ales ca in cazul panourilor electrice de tip nou nu este vorba decat despre ridicarea unui mic maner de plastic. Nici daca ai un panou vechi nu este greu sa inlocuiesti siguranta uzata cu una noua, asa ca nu ai niciun motiv sa te privezi de lumina si curent electric pana ajunge acasa partenerul tau.Gratarul a fost considerat mereu un domeniu al barbatilor. Ei fac de obicei focul, pun carnea pe gratar si se ocupa de gatirea ei. Pot exista insa o multime de situatii in care tu si gasca ta de prietene vreti sa preparati ceva pe gratar, undeva in aer liber. De ce sa va privati de o astfel de placere, cand e atat de usor sa inveti sa aprinzi focul si sa pregatesti jarul de gratar?Poti pregati un weekend al fetelor, in care sa va aratati fiecare aptitudine in ceea ce priveste prepararea unei mese in aer liber, sigur va veti distra pe cinste si nu veti avea nevoie de niciun ajutor.Probabil cel mai important lucru pe care ar trebui sa-l inveti, indiferent daca ai sau nu un iubit sau un partener de viata este sa te bucuri de propria ta companie. Distractia si buna ta dispozitie nu ar trebui sa depinda de un „el” si este foarte important sa te poti simti bine chiar si cand nu este prin preajma. Tot mai multi psihologi vorbesc despre problema codependentei din cupluri si despre deprinderea independentei individuale, asa ca este momentul sa incepi si tu sa te bucuri de tine si de timpul tau, chiar si de una singura.