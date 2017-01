5 secrete nebanuite pe care dormitorul le dezvaluie despre tine si relatia ta de cuplu

Cand esti ocupata si ai un program foarte incarcat, casa ta va reflecta o parte din acel haos. Iar acest lucru functioneaza si in sens invers: dupa ce faci curat si totul este perfect ordonat, parca esti mai relaxata si mai calma.Fiecare incapere spune ceva despre noi si despre cum traim, insa cele mai importante aspecte ale vietii noastre le dezvaluie dormitorul. Locul in care iti petreci o mare parte din timp este o reflexie intima a ta, dar si a relatiei cu partenerul de cuplu. Potrivit Huffington Post , exista 5 tipuri de dormitoare, iar fiecare reprezinta 5 tipuri diferite de comportamente si personalitati:- Cum arataDormitorul perfect pare desprins din revistele de design interior si arata asa in fiecare zi. Toate lucrurile sunt la locul lor, mobilierul se completeaza armonios, schema de culori este aleasa cu mare grija si nu exista niciun coltisor nefinisat. De exemplu, daca ai o incapere decorata cu o astfel de mobila de dormitor , inseamna ca locuinta ta arata mereu impecabil si armonios, creand un spatiu intim, perfect pentru odihna si relaxare.- Ce spuneUn dormitor amenajat perfect reprezinta dorinta proprietarului de a avea control asupra vietii sale, inclusiv in relatia de cuplu. Insa nu vorbim neaparat de control cu o conotatie negativa. Pentru cei care simt nevoia sa controleze cat mai mult din mediul lor inconjurator, scopul este acela de a-si crea un refugiu in care sa se simta in siguranta, iar asta ii face mai flexibili la schimbarile din viata lor. Problemele pot aparea atunci cand acest aspect se extinde si asupra relatiei de cuplu. In aceasta situatie, ei incearca sa isi controleze partenerul si intre ei apare o lupta interminabila pentru putere.- Cum arataAcest tip de dormitor pare foarte mic, la prima vedere. Asta pentru ca iti da senzatia ca sunt mai multe lucruri decat este spatiu, iar dezordinea il face sa para neingrijit. Poate fi un semn ca este timpul sa investesti intr-un mobilier cu spatii inteligente de depozitare sau ca a venit momentul sa faci curatenie generala si sa te desparti de lucrurile vechi, de care nu mai ai nevoie.- Ce spuneUn dormitor dezordonat poate indica faptul ca proprietarul incearca sa evite problemele sau conflictele din viata sa. Dezordinea ne distrage atentia de la alte lucruri dintr-o incapere, ceea ce inseamna ca iti este mai usor sa nu te gandesti la probleme. De asemenea, toate lucrurile care stau imprastiate prin camera dau senzatia unui scut, asa ca se intampla adeseori sa facem bariere din anumite obiecte, atunci cand simtim nevoia de a ne proteja.Psihologii recomanda sa incerci sa iti ordonezi dormitorul si sa il pastrezi asa timp de o saptamana, timp in care sa observi cum te simti pe plan emotional. Daca gaseai confort in dezordine, inseamna ca este timpul sa iti infrunti problemele si sa nu te mai ascunzi de ele in confortul casei tale.- Cum arataUn astfel de dormitor este transformat intr-un spatiu functional. Ai televizorul, carti, laptopul, poate chiar un mic birou de lucru sau o bicicleta eliptica, pentru momentele in care vrei sa faci putina miscare.- Ce spuneDormitorul este o incapere destinata pentru odihna si intimitate. In momentul in care transformi acest spatiu intr-unul care serveste drept living, bucatarie sau mediu de lucru, momentele intime dintre tine si partenerul de cuplu se reduc dramatic. De exemplu, un studiu a aratat ca acele cupluri care au un televizor in dormitor au o viata sexuala de doua ori mai redusa. In plus, este usor sa pierzi notiunea timpului si sa adormi la ore tarzii din noapte cand ai atat de multe lucruri care sa te tina departe de somn.- Cum arataAcest dormitor este caracterizat de o lipsa de simetrie, fie in amenajarea mobilierului sau in forma incaperii. De exemplu, un dormitor in care patul este lipit de un colt, un singur partener are acces la partea sa de pat sau la dulapul din incapere. Poate camera a fost amenajata pentru o singura persoana sau cuvantul unuia dintre parteneri a cantarit mai greu in decizie.- Ce spuneUn dormitor echilibrat corespunde unui echilibru de putere in relatia ta cu partenerul de cuplu. O dinamica sanatoasa intr-o relatie presupune ca fiecare partener sa lase de la el, astfel incat situatiile tensionate sa fie dezamorsate rapid. Armonia din locuinta aduce armonie si in relatie, in timp ce dezechilibrul casei se reflecta si in cat de bine se inteleg doua persoane.- Cum arataAcest tip de dormitor arata ca si cand nu ar fi inca terminat. Finisajele lipsesc sau sunt incomplete, exista spatii goale de umplut cu mobila, incaperea are nevoie de o zugraveala noua, iar designul este un amestec de stiluri si gusturi care, puse la un loc, nu exprima nimic. Camera arata ca un experiment care nu a fost finalizat.- Ce spuneProprietarii unui astfel de dormitor pot avea o teama de a-si lua angajamente serioase, in special cand vine vorba de relatii. Aceste temeri sunt reflectate si asupra locuintei, pentru ca nu vor sa isi asume luarea niciunei decizii definitive, nici macar in amenajarea casei lor. Aceste persoane se plictisesc repede atat de persoanele din viata lor, cat si de lucruri. Li se intampla de multe ori sa isi doreasca sa faca schimbari radicale in viata lor si nu le sta in fire sa se ataseze repede de oameni, de lucruri sau de locuri.