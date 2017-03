5 trucuri subtile pentru o relatie frumoasa si de durata

Reporterii womenshealthmag.com au stat de vorba cu cupluri care au relatii stabile ce se intind chiar si pe doua-trei decenii. Si au aflat astfel care sunt secretele unei relatii de durata."Nu am dormit intotdeauna dezbracati. Nici acum nu o facem mereu. Insa in weekenduri, cand decidem sa bem o sticla de vin, sa gatim impreuna, apoi sa cinam pe covor, in living, in fata televizorului, am decis ca putem face toate acestea si semi-nud, daca nu chiar dezbracati de tot. Acest lucru ne ofera un sentiment de libertate deplina. Evident, nu e neaparat o recomandare care sa functioneze in cazul oricui, dar se poate macar incerca", a spus Stephanie P."Mergand la un cabinet de psihoterapie de cuplu chiar dinainte de a ne casatori, eu si sotul meu am invatat foarte multe lucruri unul despre celalalt, cum ar fi modul in care comunicam, cum ne aratam dragostea, ce trebuie sa facem ca sa ne simtim bine si modul in care trecutul nostru ne afecteaza relatia. In felul acesta am devenit foarte apropiati si practic ma simt mai apropiata de el mai mult ca niciodata", a marturisit Samantha L."Atunci cand stii ca poti face sex oricand, nu mai devine la fel de incitant. Totusi, sexul este un liant care ne tine impreuna. Este diferenta dintre conexiunea pe care o am cu partenerul meu si cea pe care o am cu ceilalti barbati din viata mea, cu care, evident, nu fac sex. De aceea, continuam sa avem partide de amor in mod regulat, mentinand aprins focul pasiunii", spune Natalie L."Unul dintre motivele pentru care inca mai merge foarte bine relatia noastra este ca avem grija ca zi de zi sa ne atingem unul pe celalalt. Si nu sunt intotdeauna atingeri cu conotatii sexuale, dar cu siguranta sunt mangaieri, sunt imbratisari afectuoase", sustine Traci S."Eram deja de sase luni impreuna cu prietenul meu cand am vazut o postare de-a Jessicai Biel pe Instagram in care ea si Justin Timberlake jucau jocuri. Ni s-a parut foarte dragut. Am decis sa descarcam un joc de cuvinte incrucisate si a fost o adevarata explozie de bucurie. Ne jucam incontinuu si ne amuzam teribil. Chiar si acum continuam sa ne jucam acel joc destul de des", spune Sajel S.