7 momente in care habar n-ai cat de sexy esti

Da! Cand iesi de la dus, cu halatul tras peste pielea uda si cu prosopul in cap. Ai zice ca nu e nimic sexy in aceasta aparitie, dar uite ca e. Mirosi incredibil de bine, ai parul ud si... nu porti nimic pe sub halatul acela prins lejer cu un cordon. Fara machiaj, fara desuuri. Doar tu si ceea ce ti-a dat natura.Stii jocul acela cu topaitul pentru a-ti ridica jeansii? N-o sa-ti vina sa crezi cat de sexy poate fi miscarea aceasta in viziunea barbatilor. E greu de inteles de ce, dar ei vad foarte amuzante sariturile tale. Si un pic salbatice. Asta e imaginatia lor, trebuie doar sa te bucuri ca vad lucrurile asa.Barbatii sunt uneori un fel de oameni ai pesterii. Evident, transpusi in zilele noastre. Dragostea trece prin stomac, asa ca e lesne de inteles de ce vad ei un act erotic in prepararea cinei. Bine, cu conditia probabil sa nu se repete chiar in fiecare seara, caci curand te vei transforma intr-o gospodino-menajera.Stii bucuria aceea a unui copil cand primeste o jucarie noua? Si femeile sunt un fel de copii in multe situatii. Iar barbatii vad aceste manifestari usor infantile foarte sexy. Te bucuri cand ai descoperit bilete ieftine de vacanta, reduceri la magazinul tau preferat sau cand pur si simplu ai citit o stire mondena super hazlie. Iar emotia si pasiunea sunt contagioase.Orice femeie stie ca un picior intr-un pantof cu tocuri de 10-12 centimetri va arata mult mai spectaculos decat unul cu sosete si tenisi. Atat! Pantofi cu toc si deja esti incredibil de atragatoare.Tunde-te altfel, schimba-ti culoarea parului sau coafura, adopta un alt stil vestimentar. Fa ceva neobisnuit si vei atrage imediat atentia. La urma urmei, e in firea lucrurilor sa se intample asta. Fa insa ca totul sa para un accident, nu ceva premeditat si succesul va fi garantat.Fie ca dai cu bidineaua sau il ajuti atunci cand monteaza un dulapior ori pune parchetul, nu e nimic mai sexy decat o femeie care se descurca de minune in locul in care in mod normal ar trebui sa fie un barbat.