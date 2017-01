7 secrete dovedite stiintific ale cuplurilor cu adevarat fericite. Tu le stiai?

Este greu sa nu fii putin invidioasa pe succesul acestor relatii sau macar curioasa. Adevarul este ca unii oameni reusesc sa faca fata mai usor problemelor si sa isi sudeze relatia, in timp ce altii ajung in impasuri greu de depasit si, in cele din urma, la despartire. Raspunsul la diferentele dintre aceste cupluri ni-l dau psihologii, ale caror studii extensive asupra relatiilor au avut concluzii surprinzatoare despre lucrurile care ne fac sa fim fericiti in viata de cuplu. Iata care sunt secretele cuplurilor rezistente in fata timpului:Un studiu care s-a extins pe parcursul a 13 ani si a fost publicat apoi in Buletinul de Personalitate si Psihologie Sociala a descoperit ca persoanele agreabile, care se fac placute usor in ochii celor din jur au casnicii mai fericite si de durata. De asemenea, cercetarea, care a fost efectuata pe 168 de cupluri, a aratat ca partenerii care se pun reciproc pe un piedestal sunt mai indragostiti si au o relatie mai puternica.Exista numeroase cazuri in care, cand cei doi parteneri s-au mutat impreuna, unul dintre ei a trebuit sa renunte la locuinta sa si sa se mute pe teritoriul partenerului sau. Asta inseamna ca noua casa nu le reflecta gusturile si personalitatea, iar ei pot ajunge sa nu se simta confortabil in locuinta partenerului de cuplu. Pentru ca o relatie sa mearga ca pe roate, trebuie ca gusturile celor doi sa se intrepatrunda si sa existe compromisuri in ceea ce priveste amenajarea locuintei. Insa acest lucru este extrem de usor de facut. Arunca o privire pe pagina de Pinterest a companiei Arabesque si te vei convinge ca orice spatiu poate fi transformat, astfel incat sa se potriveasca si unul stil masculin, si unuia feminin, si asta fara niciun mare efort.Stim deja cat de importanta este comunicarea intr-o relatie, cuvintele si tonul pe care le folosesti. Cu toate acestea, pare sa fie mai usor in teorie decat in practica sa ai o relatie de comunicare buna cu partenerul. Insa aceasta este esentiala si de ea depinde succesul relatiei. Un studiu al Universitatii din Texas a descoperit ca persoanele care folosesc un limbaj similar reusesc sa lege relatii mai trainice. De aceea, sincronizarea cu partenerul de cuplu este extrem de importanta, inclusiv la nivel conversational.Retelele de socializare pot fi distractive si un mod bun de a petrece cateva minute zilnic, insa pentru o relatie sau o casnicie pot fi motiv de despartire. Un studiu al Universitatii din Boston a gasit o corelatie intre frecventa utilizarii retelelor de socializare si rata divorturilor sau problemele in cuplu. De asemenea, cuplurile care nu aveau conturi pe retelele de socializare sunt cu 11,4% mai fericite decat cele in care partenerii petrec mult timp pe platforme precum Facebook, Instagram, Twitter sau Snapchat.Multe persoane catalogheaza drept plictisitoare acele cupluri care nu au o viata sociala activa si prefera sa stea in casa in weekenduri. Insa cercetatorii sustin ca aceasta poate fi cheia pentru o viata fericita de cuplu. Un studiu al Universitatii din Rochester a descoperit ca acele cupluri care se uita la filme impreuna au relatii de lunga durata. Pe langa asta, in cazul cuplurilor care au discutat relatiile dintre personajele unui film sau serial, rata divorturilor a scazut cu 50%.Cand unul dintre parteneri nu ii mai acorda la fel de multa atentie celuilalt, relatia se raceste, iar comunicarea dintre cei doi devine defectuoasa. Psihologul John Gottman a descoperit ca, dupa pragul de sase ani, cuplurile au sansae mai mari sa ramana impreuna daca intretin chiar si conversatii scurte, in care sa asculte cu atentie ce spune fiecare.Partenerul de cuplu trebuie sa iti fie si cel mai bun prieten. Aceasta este concluzia unei cercetari, care ne arata ca acele casnicii in care partenerii se considera reciproc cei mai buni prieteni sunt de doua ori mai fericite si mai trainice. De asemenea, o cercetare a Univeristatii de Stat din Florida a concluzionat ca acele cupluri casatorite care au o relatie fericita spun ca si-au urmat instinctul atunci cand au decis sa isi uneasca destinele. Uneori, instinctul tau stie de la inceput ce este mai bine pentru tine si este indicat sa il asculti.