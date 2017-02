Barbatul perfect exista. 7 semne ca ti-ai gasit dragostea vietii

Lupta cu indoiala din sufletul tau poate fi foarte dificila. Tocmai pentru a te ajuta sa depasesti aces blocaj psihic, iti oferim cateva exemple care vorbesc despre dragostea adevarata.Ii spui "Te iubesc", dar simti ca nu este suficient. Ti se pare un cliseu si iti doresti in adancul sufletului tau sa ii demonstrezi si altfel trairile tale. Realizezi ca n-ai mai experimentat niciodata astfel de sentimente.Atunci cand e vorba despre iubire adevarata faci sacrificii fara sa te gandesti la asta. Iar povestea cu felia de tort este cel mai relevant exemplu. Daca tai doua felii de tort si una este putin mai mare, intotdeauna ii vei oferi lui bucata mai mare, intrucat merita tot ce e mai bun. Cel mai important este ca nici macar nu te dernajeaza asta.Poate ca esti intr-un moment in care iti lipseste increderea in tine, insa partenerul este cel care te sprijina si care te face sa intelegi ca esti o persoana buna, cu o multime de calitati. Si, usor-usor te va face sa te gandesti ca esti exact asa cum te vede.Exista oameni cu trasaturi perfecte, simetrice, persoane foarte atractive. Insa chiar daca nu este asa, chipul sau il face sa para mai frumos si mai aratos decat toate fotomodelele din lume.Cand te uiti inapoi peste ultimele saptamanai, realizezi ca momentele in care ati fost impreuna sunt cele mai minunate. Iti mai amintesti cat de mult ati zambit si ati ras impreuna? Vrei ca fiecare zi sa fie asa? Atunci inseamna ca ai intalnit barbatul potrivit.Cand te gandesti ca e posibil ca la un moment dat sa nu mai fiti impreuna devii panicata si ti se pare dificil de suportat aceasta idee.Cand simti ca lumea se prabuseste stii ca te poti refugia in bratele sale si totul va fi bine. Nu esti sigura ca lucrurile se vor indrepta, dar cel putin te face sa simti ca totul va fi bine.