Daca ai aceasta varsta, barbatii te vor considera foarte atractiva

Iata care este "puterea" cu care este inzestrata fiecare varsta in parte, potrivit unei analize publicata de Science Alert si citata de Mediafax:Lingvistii si psihologii inca discuta aceasta afirmatie, dar este acceptat faptul ca este mult mai usor sa inveti o limba straina la o varsta mai frageda.Una dintre metodele prin care cercetatorii analizeaza puterea de procesare a creierului este prin testul simbolurilor digitale de codare. In medie, persoanele de 18 ani au avut cele mai bune rezultate la acest test.Conform cartii Dataclysm, barbatii considera femeile de 23 de ani drept cele mai atractive. Desi varsta barbatilor creste, preferintele raman aceleasi.In cadrul unui sondaj din Germania realizat pe 23.000 de persoane, a fost descoperit faptul ca la 23 de ani acestia s-au simtit satisfacuti cu viata pe care o au.Statisticile sugereaza ca la aceasta varsta persoanele au intalnit suficienti parteneri pentru a sti cu cine pot ramane pentru un timp mai indeplungat.Conform unui studiu, varsta medie pentru castigarea unui Premiu Nobel este de 40 de ani. Chiar daca nu este vorba despre castigarea unui Premiu Nobel, cercetatorii afirma ca la aceasta varsta au loc cele mai importante realizari.Conform unor analize realizate de Payscale, femeile castiga cei mai multi bani la varsta de 39 de ani. In timp ce salariul barbatilor creste intre varstele de 48 si 49 de ani.Un sondaj Gallup a aratat faptul ca doua treimi dintre americanii cu varste peste 69 de ani, intervievati, au declarat ca s-au simtit mereu bine in pielea lor.