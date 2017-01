Ianuarie, luna in care cei mai multi romani cauta iubirea pe internet

În 2016, aproape jumătate dintre românii adulţi (mai exact 40%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică) nu au avut un partener alături de care să-şi petreacă sărbătorile de iarnă. Foarte mulţi vor să schimbe acest lucru în 2017. Astfel, luna ianuarie este cea mai bună pentru site-urile de dating, cu valori de trafic care depăşesc media, la nivel internaţional, iar România nu face excepţie de la acest lucru.De la 1 ianuarie 2017 şi până la finalul săptămânii trecute, site-ul de dating Sentimente.ro a fost accesat de peste 800.000 de ori. În medie, fiecare accesare durează 15 minute. Numărul de pagini răsfoite de cei care au accesat site-ul de dating până acum este de aproape 10 milioane (mai exact 9,767,867). În medie, o persoană activă anul acesta a vizitat aproximativ 40 de profile.Ce înseamnă acest lucru pentru cei care îşi caută jumătatea? Luna ianuarie este momentul în care cei mai mulţi se înscriu şi sunt activi pe site-urile de dating. Astfel, şansele unei persoane de a cunoaşte un potenţial partener sunt mult mai mari în această perioadă.De altfel, mai susţin reprezentanţii site-ului, statistic, în ultimii 10 ani, luna ianuarie s-a conturat ca fiind perioada cea mai aglomerată din an, cu zilele de 2, 16 şi 28 ianuarie, ca vârfuri de interes.De asemenea, datele arată că activitatea intensă de pe site-urile de socializare care are loc în ianuarie, generează o rată de succes cu 30% mai mare faţă de medie, câteva luni mai tarziu.Mai exact, aceasta este perioada când cei mai multi utilizatori declară că au întâlnit pe cineva cu care au început o relaţie. Potrivit informaţiilor oferite de utilizatori, aceştia acceptă o întâlnire în offline după 2-7 zile de discuţii online, iar o a doua întâlnire are loc imediat. Dacă există chimie, o relaţie se poate lega şi în câteva săptămâni de la prima întâlnire.Cel mai mare site de dating din România din punct de vedere al traficului, Sentimente.ro aduce iubirea în viaţa românilor de 15 ani. Peste 1,4 milioane de români şi nu numai şi-au făcut cont pe site, iar anual zeci de foşti utilizatori îşi fac publică povestea de dragoste în secţiunea dedicată.