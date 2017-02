Ce adora cu adevarat barbatii la o femeie. Vei fi uimita

Iti vom dezvalui in continuare cateva dintre greselile pe care risti sa le faci atunci cand incerci sa faci o impresie buna unui barbat:Barbatii nu vor de la tine sa arati precum un fotomodel. Chiar daca milioane de femei din intreaga lume se tortureaza singure cu diete dintre cele mai drastice si apeleaza inclusiv la operatii estetice pentru a arata perfect, barbatii adora de fapt femeile care isi pastreaza individualitatea.Un aspect frumos reprezinta, evident, primul lucru pe care barbatii il gasesc atractiv. Evident ca le place parul frumos, pielea stralucitoare, admira tinutele frumoase. Dar, culmea, nu vor formele perfecte, ci cauta femeile carora le place sa aiba grija de ele si care nu incearca sa copieze modele greu de atins.Uneori femeile considera ca barbatii sunt cei care trebuie sa gestioneze finantele, sa ia decizii pentru ele, sa devina un soi de manageri ai lor. Altele, in schimb, cad in cealalta extrema. Vor sa fie excesiv de independente si sa se bazeze doar pe ele insele. Insa nici dependenta prea mare si nici independenta nu sunt pe placul unui barbat.Cand doi oameni au incredere si se ajuta reciproc, nu se tem sa isi ofere si sa isi accepte sprijinul reciproc tocmai pentru a construi o relatie stabila si echilibrata. Cu siguranta, barbatilor le place sa le protejeze pe femeile dragi, insa acestea trebuie sa ramana in continuare stapane pe ele, sa isi pastreze opiniile. Femeile neajutorate arata dragut la inceput, insa barbatii isi pierd repede interesul pentru ele.Un mit larg raspandit este legat de faptul ca barbatilor le plac mai ales acele femei care sunt niste zeite ale sexului, care cunosc toate trucurile placerilor intime. In realitate, barbatii doresc o armonie sexuala rafinata. Ceea ce ei apreciaza cel mai mult este compatibilitatea sexuala, sensibilitatea, capacitatea de a se bucura de sex si dorinta de a-i face pe plac persoanei iubite.Exista impamantenita ideea potrivit careia barbatilor nu le plac femeile inteligente, astfel ca multe incearca sa atraga atentia actionand nenatural, pretinzand o frivolitate extrema. In realitate, insa, potrivit studiilor realizate la Universitatea de Stat din California, femeile care par proaste sunt, de regula, atractive pentru barbati dintr-un motiv simplu: sunt mai disponibile sexual. Barbatii care doresc sa construiasca o relatie serioasa puternica sunt atrasi de femeile inteligente.