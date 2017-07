6 tipuri de barbati predispusi sa insele. Fereste-te de ei!

Iata care sunt tipurile de barbati care sunt sanse mari sa te insele:Un studiu realizat de Illicit Encounters in 2014 a constatat ca barbatii in varsta sunt mai predispusi sa triseze. Barbatii care au peste 1,70m sunt de doua ori mai predispusi sa insele decat cei care sunt mai scunzi de atat. De ce? Aparent pentru ca au mai multa incredere in ei insisi, intrucat stiu ca multe femei prefera barbati mai inalti.Un studiu realizat in 2015 de catre Proceedings of the Natural Academy of Sciences a constatat ca barbatii isi cauta rolul in viata atunci cand se apropie de schimbarea prefixului. Iar asta presupune inclusiv o aventura.Cercetarile recente sugereaza ca barbatii care practica sporturi de echipa au cea mai mare sansa sa se foloseasca de acest alibi pentru a-si ascunde o aventura. Jucatorii de rugby au fost considerati cei mai predispusi la acest fapt.Bancherii si brokerii sunt cei mai susceptibili sa fie necredinciosi, potrivit unui sondaj realizat de site-ul de dating Victoria Milan.Un sondaj efectuat de reteaua sociala Eva video a scos la iveala ca barbatii care poarta barba sunt mai inclinati spre aventuri extraconjugale.Barbatii cu tatuaje sunt mai predispusi sa fie necredinciosi, potrivit unui alt studiu realizat de Victoria Milan. La studiu au participat peste trei milioane de barbati din 15 tari si s-a descoperit ca cei care au corpul acoperit de tatuaje prezinta un risc mai mare de a se rataci si prin alte asternuturi.