S-a prins ca il insala nevasta si i-a organizat un party pe care nu-l va uita niciodata

Un barbat din California, care era casatorit de sase ani, isi banuia sotia de infidelitate. Femeia incepuse sa iasa tot mai des, pleca dupa cumparaturi si se intorcea dupa cateva ore bune, era tot mai distanta. Sotul a simtit ca ceva nu este in regula, insa a preferat sa aiba rabdare.Se apropia aniversarea ei si barbatul i-a propus sa petreaca un sejur romantic intr-o statiune montana. Femeia insa a refuzat, spunand ca nu are chef sa sarbatoreasca faptul ca a imbatranit inca un an, scrie lifebuzz.com. In schimb, l-a incurajat pe el sa plece departe de casa, sa se relaxeze.Banuind ce avea sa se intample, barbatul si-a facut bagajele si a plecat. A doua zi era aniversarea sotiei, asa ca a pus la cale un plan diabolic. Si-a sunat rudele si prietenii si le-a spus ca vrea sa ii organizeze acesteia o petrecere surpriza. Au cumparat sampanie, artificii, ba chiar mama femeii a pregatit un tort. La ora stabilita, in cea mai mare discretie, aproape 20 de oameni era la usa apartamentului aniversatei.Sotul a descuiat usor usa si: surpriza! Partenera sa era in pat cu... amantul! Evident ca aceasta „petrecere” nu va avea cum sa o uite vreodata...