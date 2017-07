Iulie, luna perfecta pentru a-ti gasi perechea online

11% sunt dispusi sa petreaca vacanta singuri, in timp ce 19% spun ca nu pleaca deloc in vacanta, lipsa unui partener numarându-se printre motivele pentru care au luat aceasta decizie. O majoritate covârsitoare, 80%, din cei care au participat la sondaj in luna iunie considera casi sa iti dai seama astfel daca ai un viitor cu acesta.13% considera ca o perioada de apropiere stimuleaza romantismul, in timp ce 3,8% considera ca o vacanta la inceputul relatiei te ajuta sa vezi mai usor defectele si calitatile potentialului partener de cursa lunga. Majoritatea (peste 60%) sustine ca nu conteaza cât timp petreci impreuna cu o persoanainainte de a te gândi sa-ti petreci vacanta cu aceasta si ca ceea ce primeaza este chimia. Altii (13%) sunt mai rezervatisi considera ca trebuie sa cunoasca pe cineva de cel putin o lunainainte de a accepta sa plece in concediu cu persoana respectiva, arata un alt sondaj efectuat de Sentimente.ro.sunt, in cazul barbatilor, cele din domeniul administrativ si in vânzari, in timp ce in cazul femeilor, mai singure sunt cele care lucreazain vânzari, marketing si in domeniul educational. De la an la an, numarul utilizatorilor Sentimente.ro care se inregistreaza pe perioada verii (lunile iunie-august) creste cu aproximativ 10-15%, luna iulie fiind cea mai solicitata lunain acest sens, cu o medie de 14.000 de utilizatori noi.35% din femei si 25% din barbati sunt interesati de casatorie, iar restul sunt interesati de flirt, prietenie si relatii serioase.Sondajul Sentimente.ro a fost realizat in luna iunie 2017, având 2416 respondenti.este lider pe piata de dating online avândSentimente.ro se bucura de un grad mare de loialitate al clientilor: trecerea la modelul premium a crescut seriozitatea utilizatorilor Sentimente.ro si a intarit statutul de cel mai serios serviciu de matrimoniale online din România, numarul utilizatorilor serviciului premium crescând de la an la an in procent de peste 20%.