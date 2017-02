14 lucruri pe care poti sa le faci daca esti singura de Valentine's Day

1. Mergi la o florarie si cumpara-ti un buchet mare de flori doar pentru tine.2. Pregateste-ti o baie fierbinte, cu spuma, lumanari si sampanie.3. Fa-ti o rezervare la o cina si mergi singura.4. Cumpara-ti un teanc de reviste si stai comod in fotoliu citind mondenitati.5. Mergi intr-un magazin si cumpara-ti lenjerie sexy, apoi imbrac-o prin casa.6. Cumpara-ti bilet la Cinematograf si vizioneaza un film.7. Urmareste acasa un maraton de filme.8. Bucura-te de cele mai decadente deserturi posibil.9. Bucura-te de o ora de masaj la un salon specializat.10. Programeaza-te la un salon si fa-ti manichiura asa cum n-ai mai avut demult.11. Prepara una dintre retetele din caietul bunicii, cea cu care te bucura cel mai mult cand erai copil.12. Cumpara-ti bilete la un concert.13. Comanda-ti o pizza si o sticla de vin si mananca linistita in pat, in timp ce citesti o carte.14. Cumpara-ti ceva frumos, fie ca e o piesa vestimentara pe care ti-o doreai demult, fie o bijuterie sau o carte.