20 de secrete despre zodia Pesti. Trebuie sa le afli

Ca sa stii cu cine ai de a face, iti vom dezvalui in continuare cateva dintre trasaturile nativilor Pesti pe care putina lume le cunoaste:1. Sunt oamenii luptatori, care datorita ambitiei lor reusesc tot ceea ce isi propunW.2. Sunt capabili sa faca orice pentru dragostea partenerului.3. Sunt foarte temperamentali, ceea ce inseamna ca se enerveaza usor.4. Isi schimba dispozitia rapid, astfel ca devin greu de inteles de catre cei din jur.5. Sunt realisti, ceea ce ii transforma in prieteni de nadejde, de la care poti obtine un sfat bun si sprijin moral atunci cand ai nevoie.6. Sunt nehotarati. Analizeaza cu atentie toate aspectele problemei, intorcand-o pe toate partile pana sa se decida.7. Iarta, dar nu la nesfarsit. Cand se satura, i-ai pierdut pentru totdeauna.8. Sunt naivi. Pentru ca ei au o inima curata, nu pot crede ca cineva ar putea fi altfel.9. Au o abilitate extraordinara de a-i incuraja pe ceilalti, insa sunt foarte duri cu ei insisi.10. Nu suporta sa li se impuna reguli, insa adora sa fie ei cei care stabilesc norme pentru ceilalti.11. Tocmai din cauza naivitatii lor se ataseaza de oamenii care nu sunt buni pentru ei.12. Pestii vor fi intotdeauna mult mai atenti la fapte decat la vorbe, pentru ca stiu ca vorbele nu inseamna nimic.13. Sunt razbunatori. Atunci cand sunt raniti vor construi un zid in jurul inimii lor si vor avea grija sa nu il treci.14. Analizeaza mult mai mult decat ar trebui absolut orice lucru si orice situatie.15. Indiferent prin ce au trecut prin viata, este in natura lor sa ii ajute pe ceilalti aflati la nevoie.16. Sunt romantici incurabili. Trebuie sa le exprimi dragostea ce le-o porti prin mult mai multe cuvinte si fapte decat pentru oricine altcineva.17. Au abilitatea de a citi oamenii foarte bine, analizand fiecare cuvant, gest sau chiar privire.18. Sunt extrem de nostalgici, putandu-se transforma chiar in colectionari de amintiri.19. Iubesc mai profund decat oricare alt semn zodiacal. Odata ce i-ai cucerit, nu vor inceta nicicand sa te iubeasca.20. Sunt buni spioni, urmaritori si gasesc orice lucru cu usurinta, astfel ca nu poti sa le ascunzi nimic.