15 lucruri sexy pe care poti sa le faci de Valentine's Day

- Treziti-va unul pe celalalt cu mangaieri intime.- Faceti un dus impreuna.- Faceti sex sub dus.- Pregatiti impreuna micul dejun.- Poarta o lenjerie intima sexy pe sub hainele de lucru astfe incat cand ajungi acasa sa te poti dezbraca incitandu-l pe partener la un joc erotic.- Strecoara-i partenerului in geanta de serviciu o piesa de lenjerie intima cu un biletel atasat pe care sa-i scrii un mesaj incitant.- Trimite-i un SMS in care sa ii scrii ce doresti sa faceti mai tarziu.- Cere-i sa iti spuna si el ce isi doreste.- In pauza de masa, suna-l sa-i spui ca te gandesti la el si ca iti lipseste.- Incita-l descriindu-i o pozitie noua pe care ai vrea s-o incercati.- Lasa-l sa-ti descopere lenjeria sexy pas cu pas.- Leaga-l la ochi si sicaneaza-l explorandu-i tot corpul cu gura.- Daca ai de gand sa cinati acasa, nu purta nimic pe sub rochie.- Danseaza lasciv in bratele partenerului.- Faceti-va reciproc masaje senzuale.