Cine a inceput anul singur: top 10 orase si rezolutiile singuraticilor

Potrivit celui mai mare site de dating din Romania (conform datelor Trafic.ro), Bucurestiul conduce in topul oraselor cu oameni care nu au un partener de sarbatori.De altfel, aici sunt concentrati si cei mai multi utilizatori care folosesc datingul online: peste 36% din totalul de utilizatori activi Sentimente.ro, dintre care doua treimi sunt barbati. Balanta se echilibreazainsain cazul celor mai multe orase, micsorandu-se aceasta diferenta considerabil. Pe locul secund in topul oraselor cu oameni singuri de sarbatori se situeaza, in cazul barbatilor Timisoara, iar in cel al femeilor Cluj-Napoca. Media duce insa capitala Banatului pe locul doi in topul general, in timp ce Cluj-Napoca ajunge abia pe locul 7.Pe locul 3 in cazul femeilor care isi cauta un partener se afla Iasiul, in timp ce in cazul barbatilor acest loc revine constantenilor., a declarat Flori Dragomir, reprezentant al site-ului de dating.Indiferent de locul unde se afla sau de sex, utilizatorii au in comun cateva lucruri importante: sunt interesati de relatii serioase si/sau de casatorie, sunt persoane cu studii medii si superioare, care au pus cariera pe primul plan pentru mult timp si acum incearca saisi gaseascaimplinirea si pe plan sufletesc. In medie, ei au la activ in medie doua - cinci relatii de lunga durata.De asemenea, in topul zodiilor, cei mai multi dintre cei care isi cauta perechea online sunt nascuti sub semnul Leului, dupa care urmeaza utilizatorii Rac si cei Taur. In medie, aproape jumatate din totalul utilizatorilor activi au un animal de companie sau isi doresc unul, cel mai mic procent inregistrandu-se in Capitala. Aici doar 35% au un animal de companie.in topul oraselor cu persoane care inca nu si-au gasit un partener se afla Giurgiu, Sfantu Gheorghe si Slobozia, persoane inscrise pe site-ul