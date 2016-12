Roxana Ionescu traieste de aproape doi ani o poveste de dragoste la distanta. Relatia sa este una dificila, mai ales ca in urma cu cateva luni, vedeta se despartise de iubitul sau. Cei doi au decis insa pana la urma sa mai acorde o sansa relatiei l...

Roxana Ionescu s-a despartit in mare secret de iubitul sau Tinu Vidaicu. Cei doi erau impreuna de un an si urmau sa se casatoreasca. Se pare insa ca planurile lor au fost date peste cap de "distanta si timp". Un apropiat el vedetei a marturisit de ce...

"Mama Natura", Roxana Ionescu, renunta la cariera in televiziune. Vedeta urmeaza sa se casatoreasca cu un om de afaceri din Timisoara si vrea sa se dedice total familiei. Roxana Ionescu si-a facut debutul la Antena 1 si a lucrat in trustul Intact mai...

Roxana Ionescu se iubeste mai bine de un an cu omul de afaceri Tinu Vidaicu. Desi in urma cu cateva luni se specula ca s-au despartit, se pare ca acestia se pregatesc de fapt de nunta. Se pare ca nunta va avea loc la insistentele mamei soacre a vedet...

Prezentatoarea TV Roxana Ionescu va fi singura de Sarbatori anul acesta. Cand toata lumea se astepta ca vedeta sa faca din nou pasul cel mare, aceasta s-a speriat dupa ce a fost ceruta in casatorie de noul sau iubit. Apropiatii spun ca Roxane este sp...

Roxana Ionescu i-a raspuns Iuliei Albu dupa ce aceasta a spus despre ea ca s-a imbracat ca o prostituata. Vedeta a avut un raspuns diplomat pentru fashion editor si a spus ca au chiar o pasiunea in comun. "Nu stiu ce sa ii spun, ii multumesc foarte m...

Roxana Ionescu, in varsta de 29 de ani, cunoscuta ca "Mama Natura" pentru formele generoase cu care a fost inzestrata, a trecut printr-o perioada dificila dupa divortul de Laurentiu Gheorghe, cu care a fost casatorita timp de sase ani si care a insel...

Roxana Ionescu, cunoscuta drept "Mama natura", a divortat in 2012 de Laurentiu Gheorghe, cu care a avut o relatie de 6 ani de zile si care ar fi inselat-o inca din al doilea an de casnicie, chiar cu sora nasei lor de cununie. Dupa ce s-a despartit de...

Incepand din aceasta dimineata, Roxana Ionescu prezinta o noua rubrica de sanatate in emisiunea "Neatza cu Razvan si Dani", la Antena 1. Dupa ce toata vara a fost colega cu Pepe, Ozana Barabancea si Roxana Vancea in emisiunea "Splash, vedete la apa",...

Roxana Ionescu este sex-simbolul Romaniei, este cunoscuta pentru bustul sau generos si pentru aparitiile sale de la tv. Insa, frumoasa vedeta, in varsta de 28 de ani, a declarat ca are in vedere o ajustare a bustului care a facut-o celebra si care i-...