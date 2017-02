Doua exercitii simple pentru un posterior perfect

Fesele bine conturate nu apar de la sine, ci se obtin cu exercitii. Pentru a-ti atinge obiectivul trebuie sa urmezi doi pasi esentiali:- Antrenament;- Alimentatia dupa antrenament.Aminteste-ti ca fara a exercitii nu vei vedea rezultatele dorite. Antrenamentul de rutina ar trebui sa includa exercitii, cum ar fi genuflexiuni, intinderi, poduri.Stai dreapta si cu mainile in solduri. Fa un pas mare in fata, calcand mai intai pe calcai si coboara incet corpul, indoind genunchiul. Conditia este sa mentii unghiul dintre gamba si coapsa de 90 de grade. Impinge in piciorul din spate sa te ridici. Poti folosi gantere pentru a-ti ingreuna efortul.Este un exercitiu care lucreaza foarte intens musculatura fesierilor si bicepsii femurali. Te intinzi pe spate, lipesti bratele pe saltea, indoi genunchii si ridici trunchiul, bazinul cat mai sus. Cand revii, nu atinge salteaua cu fesierii.Dupa antrenament, fesele se afla intr-un ciclu de „reparatii” si este esential sa se aleaga tipul corect si cantitatea de alimente pentru a te asigura ca fundul nu va creste mai mare.Pastreaza in minte aceasta regula simpla: Daca vrei sa ai un posterior perfect, nu trebuie sa mananci mult, ci in cantitati regulate.Evita excesul de alimente daunatoare, mai exact de carbohidrati, pentru ca nu doar iti vor aseza surplus de grasime acolo unde nu iti doresti, insa iti pot crea si probleme grave de sanatate.Ar trebui sa mananci cel putin un fruct pe zi, desi recomandarea zilnica este de 3-5 fructe pe zi.- un shake de proteine dupa un antrenament.- ton, oua, carne de curcan, carne de pui, branza de vaci, carne rosie slaba, legume, peste.- evita painea alba si pastele, insa opteaza pentru produsele de panificatie din cereale integrale.- mananca quinoa, orez brun, ovaz, cartofi dulci, cuscus.- grasimile bune furnizeaza o gama larga de beneficii pentru sanatate. Ele te ajuta sa-ti sculptezi trupul visurilor tale si chiar sa pierzi in greutate. Cele mai bune surse de grasimi sanatoase sunt uleiul de peste, ulei de masline extra virgin, migdale, nuci, si unt de arahide.- opteaza pentru legume bogate in antioxidanti, cum ar fi broccoli, spanac, varza creata si orice legume verzi. Poti manca oricat de multe.