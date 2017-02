4 simptome minore pe care le treci cu vederea, dar care ar trebui sa te trimita imediat la medic

Organismul tau da uneori semne foarte subtile atunci cand se confrunta cu anumite afectiuni, iar tu trebuie sa fii foarte atenta la ele.Nu trece niciodata cu vederea anumite schimbari de stare, ar putea ascunde afectiuni grave, dar care pot fi tratate cu succes, daca sunt depistate devreme. Daca alegi sa le ignori si sa amani vizita la medic, ti-ai putea pune in pericol sanatatea din simpla comoditate. Da dovada de inteligenta cand vine vorba de sanatatea ta si nu inchide ochii atunci cand organismul tau iti transmite aceste mesaje. Iata ce simptome minore ar trebui sa te trimita imediat in cabinetul medicului:O multime de femei se confrunta cu inestetica acnee, chiar si daca au trecut de perioada adolescentei. Un numar foaret mare dintre aceste femei cauta rezolvarea in rafturile de cosmetcie ale hypermarketurilor sau la farmacie, insa raspunsul s-ar putea afla in cabinetul medicului ginecolog.Daca si tie ti-au aparute cosuri incapatanate ce nu prea vor sa treaca nici nu cea mai scumpa crema, e cazul sa mergi la medic si sa-ti faci una dintre aceste investigatii absolut necesare pentru orice femeie preocupata de sanatatea sa. Dupa cum vezi, pretul nu este deloc mare, insa ai putea sa descoperi afectiuni care trebuie tratate. Sindromul ovarului micropolichistic ar putea fi o afectiune care duce la aparitia acneei, la fel si dereglarile hormonale. Nu uita ca unele dintre acele analize trebuie facute de femei periodic, ca modalitate de a verifica daca totul este in regula.Daca in mod brusc si inexplicabil cantarul iti arata un numar ceva mai mare, nu e cazul sa incepi o dieta drastica, ci sa cauti in primul rand cauza. Cresterea in greutatea fara sa-ti fi schimbat stilul de viata si obiceiurile alimentare poate ascunde probleme ale glandei tiroide. De altfel, afectiunile acestei glande sunt cel mai greu de depistat, tocmai pentru ca simptomele radiaza si sunt foarte ambigue.De cele mai multe ori problemele cu tiroida sunt depistate tarziu, cand simptomele se inmultesc si pacientul se simte din ce in ce mai rau. Si scaderea in greutate este un simptom al afectiunilor tiroidine, la fel si oboseala, dar si infertilitatea.Te trezesti dimineata foarte transpirata si cearsafurile tale sunt mai mereu umede? Nu e de ajuns sa deschizi o fereastra, sa pornesti aerul conditionat sau sa dormi in pijamale mai subtiri. Acest semn pe care ti-l da organismul ar putea ascunde o tulburare hormonala, carenta de calciu, dar si prezenta unui virus in organism.Ai o durere de cap, asa ca iei repede un analgezic si uiti de ea? S-ar putea ca in spatele ei sa se ascunda si alte afectiuni, iar pastilele care calmeaza durerile doar sa acunda un simptom al unei afectiuni. Desigur, durerile de cap pot aparea si de la stres, o noapte nedormita sau zgomote deranjante, insa daca ele persista ar trebui sa faci o vizita la medic.Aparent banale, durerile de cap mascheaza unele infectii, diverse carente din organism (fier, vitamine, minerale), anevrisme, chiar si tumori cerebrale.Si tu ai ignorat inainte aceste semnale pe care ti le dadea corpul tau? Iata ca e cazul sa faci niste investigatii amanuntite, daca tii la sanatatea ta.