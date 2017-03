5 afectiuni minore, dar suparatoare, care pot fi prevenite la timp

Ne confruntam an de an cu aceste mici afectiuni care, desi nu au un impact major pentru sanatatea noastra, sunt suficient de neplacute incat sa ne dea ziua peste cap.Cand te simti bine si esti in forma, si ziua ta este mai productiva. O simpla raceala sau o indigestie te pot tine la pat cateva zile insa, din fericire, exista cateva metode prin care poti scadea riscul acestor probleme minore de sanatate:Cel putin 75% dintre femei se confrunta cu aceasta problema, la un moment dat in viata, potrivit Medicinenet.com . Candidoza este cauzata de inmultirea necontrolata a ciupercii Candida Albicans, care se gaseste in mod natural in flora vaginala. Antibioticele sunt, de multe ori, responsabile de aparitia candidozei, pentru ca acestea cauzeaza dezechilibrul florei si omoara bacteriile folositoare organismului. Pentru a contracara aceste efect, este recomandat sa iei si un probiotic in timpul tratamentului cu antibiotice. Citeste acest articol folositor despre cum trebuie administrate probioticele si te vei convinge de utilitatea lor in prevenirea mai multor afectiuni care pot fi cauzate de antibiotice.O indigestie te poate tine la pat o zi intreaga, iar cauzele ei pot fi numeroase: de la alimente cu termen de valabilitate depasit, pana la cele pe care organismul nu le tolereaza sau pe care stomacul le digera greu. O alimentatie echilibrata, bogata in proteine si fibre, poate scadea riscul aparitiei indigestiilor. De asemenea, este important sa verfici eticheta alimentelor pe care le cumperi, in special data expirarii, dar si lista de ingrediente, mai ales daca stii ca esti sensibila la gluten sau lactoza. Evita mesele grele si combinatiile riscante de alimente si nu te mai atinge de mancarurile care ti-au facut rau in trecut.Este imposibil sa te feresti de virusurile gripale, insa exista cateva masuri de precautie care pot scadea riscul de a raci, mai ales in perioadele de epidemii, cum sunt primavara sau toamna. Inmultirea virusurilor si a bacteriilor este favorizata de umezeala, motiv pentru care gripa este mai frecventa in anotimpurile ploioase. Un sistem imunitar puternic te poate proteja de contractarea acestori virusuri sau te poate ajuta sa faci o forma cat mai blanda a racelii. In rest, ai grija sa te speli pe maini cat mai des si sa folosesti un dezinfectant pentru maini, atunci cand vii in contact cu zone aglomerate, precum mijloacele de transport in comun. Cu cat iti iei mai multe masuri de precautie, cu atat vei scadea riscul de a te confrunta cu o raceala neplacuta.Alergiile afecteaza peste 50 de milioane de persoane numai in Statele Unite, iar un raport al AAFA arata ca 30% dintre adulti si 40% dintre copii fac o alergie, la un moment dat. Primavara este sezonul in care apar cele mai multe alergii: de la alergia la polen, pana la cea declansata de anumite mirosuri, inclusiv cel de iarba proaspat taiata. Alergia la praf este una dintre cele mai intalnite si se manifesta prin stranuturi, iritatii la nivelul pielii, senzatia de mancarime sau congestie nazala. Pentru a o preveni, ai grija sa mentii praful cat mai departe de locuinta, sa aerisesti des, sa cureti saltelele si sa scuturi paturile sau perdelele cat de des poti. Nu exista o modalitate 100% eficienta pentru a preveni o alergie. Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa limitezi expunerea la factorul care o declanseaza si sa ai la tine un medicament impotriva alergiilor, prescris de un imunolog sau de un alergolog. Astfel, vei reusi sa tii problema sub control si sa scapi de neplacerile cauzate de aceasta afectiune.Durerile de spate apar mai ales la persoanele sedentare, care isi petrec ore intregi pe scaun, in fata biroului. Organismul nostru nu este facut sa stea inactiv atat de mult timp, iar muschii se pot inflama, mai ales daca ai o pozitie incorecta la birou. Un scaun ergonomic, o saltea ferma acasa, care sa iti sustina coloana si muschii, precum si cate o pauza de cinci minute la fiecare ora lucrata sunt cateva dintre metodele care pot preveni durerile de spate. De asemenea, sportul este una dintre cele mai bune solutii, daca problema cu care te confrunti nu este una mai serioasa. O durere de spate cronica poate ascunde o afectiune mai grava, asa ca inainte sa mergi la sala, cere sfatul unui medic.Aceste mici probleme de sanatate nu au un impact grav asupra noastra, insa asta nu inseamna ca nu ne pot pune la pat cateva zile sau ca nu ne pot crea disconfort. De aceea, cel mai bine este sa iti iei toate masurile de precautie si sa scazi riscul aparitiei lor.