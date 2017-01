5 semne ca ai probleme cu inima si esti in pericol de moarte

Iata simptomele mai putin cunoscute care prezic aparitia unei boli de inima:Respiratia urat mirositoare este deranjanta pentru cei din jur. Nu numai ei sufera, ci si inima ta, scrie menshealth.com. Afectiunile gingivale favorizeaza inflamatia, care la randul sau duce la aparitia bolilor de inima, arata studiile clinice. Tratarea afectiunilor gingivale si eliminarea respiratiei urat mirositoare poate scadea riscul aparitiei bolilor de inima.In ciuda eforturilor stiintei, cascatul ramane un fenomen misterios. Insa unele dintre cele mai recente cercetari sustin ca, pentru oxigenarea sangelui si pentru racirea creierului, este bine sa casti. Atunci, e logic de ce iti vine sa casti in timpul exercitiilor fizice la sala, in special in zilele calde.In acelasi timp, cascatul non-stop in timpul antrenamentelor poate semnala faptul ca sistemele de racire din organismul nu functioneaza asa cum ar trebui. Iar daca „aerul conditionat” intern este oprit, ar putea insemna ca ai probleme cu inima sau probleme circulatorii.Te-ai simtit vreodata ametita atunci cand te-ai ridicat brusc in picioare? Expertii sustin ca este vorba despre "hipotensiune ortostatica" si spune ca in majoritatea cazurilor dureaza doa o secunda sau doua. In cazul in care starea confuzionala dureaza cateva minute si mai ales daca ai sub 55 de ani, la baza ar putea fi o problema a fluxului sangvin. Studiile arata ca persoanele care experimenteaza acest tip de ameteli au cu 54% mai multe sante de a suferi de insuficienta cardiaca decat cei care nu au astfel de ameteli.Chiar daca nu ai niciunul dintre semnele traditionale ale bolilor de inima, cum ar fi un colesterol crescut sau un diabet zaharat, ridurile de la nivelul lobului urechii ar trebui sa iti atraga atentia. Denumite si Semnele Frank, dupa numele celui care a facut legatua intre acestea si bolile de inima, cutele lobilor pot semnala un blocaj arterial.In cazul in care inelarul are aceeasi lungime cu aratatorul, riscul de a dezvolta o boala de inima la varsta a doua creste comparativ cu cei la care exista diferente de lungime intre aceste doua degete, arata cercetatorii din Marea Britanie.Cand inelarul este mai lung, este semn de expunere mai mare la testostero fetal, fapt care a fost asociate cu rate mai mici de boli de inima in randul barbatilor.