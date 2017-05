Bauturile acidulate, un pericol pentru sanatatea dentara

Consumul de bauturi acidulate este foarte comun printre copii, adolescenti si tineri (mai crescut in randul baietilor), in ciuda tuturor avertismentelor legate de efectele daunatoare pe care acestea le au asupra sanatatii generale (obezitate, risc de diabet etc) si a sanatatii dentare (eroziuni dentare, carii etc.). Bauturile carbogazoase afecteaza dintii atat prin continutul de acizi (fosforic, citric si carbonic), cat si prin continutul foarte mare de zahar, ce favorizeaza inmultirea bacteriilor, care il vor descompune apoi in acizi.Cunoscuti drept factori daunatori pentru dinti, acizii si zaharurile devin cu adevarat distructivi atunci cand actioneaza impreuna ca urmare a consumului de racoritoare. In plus, combinatia lor cu o igiena dentara deficitara este dezastruoasa.“Acizii scot calciul din smaltul dentar, facandu-l poros si favorizand aparitia sensibilitatii dentare, colorarea dintilor, tocirea mai rapida si, mai ales, cresterea numarului de carii. Dintii copiilor si adolescentilor sunt cel mai mult afectati de carie deoarece imediat dupa eruptia dentara smaltul dentar este incomplet maturizat, insa baia de acid in care sunt scaldati dintii afecteza si smaltul adultilor, ba chiar si unele dintre obturatiile (plombele) existente”, explica doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont.Atat bauturile carbogazoase, cat si cele neacidulate sau fara zahar contin propriii acizi, care ataca dintii.Cu fiecare gura de suc are loc o reactie daunatoare care dureaza aproximativ 20 de minute, ceea ce inseamna ca daca vom savura intreaga zi dintr-o bautura, dintii nostri vor fi atacati constant.Sensibilitatea dentara reprezinta inca o urmare a consumului de bauturi acidulate."Persoanele care consuma racoritoare frecvent pot observa aparitia durerii atunci cand mananca sau beau lucruri fierbinti si reci sau chiar sangerari in timpul periajului si folosiri atei dentare", explica doamna doctor Mihaela Dan. “Un alt efect negativ al bauturilor acidulate este si colorarea dintilor, care desi nu afecteaza in mod direct sanatatea orala, poate fi un factor neplacut din punct de vedere estetic”, completeaza specialistul ortodont.Cea mai buna solutie este, desigur, renuntarea la consumul bauturilor acidulate, insa daca acest obicei daunator nu poate fi eliminat in totalitate, exista cateva metode de a reduce efectele lui negative: Reducerea cantitatii de bauturi acidulate consumate si inlocuirea cu multa apa pentru hidratare.Consumul rapid sau cu paiul, pentru a reduce timpul de contact al acestor bauturi cu dintii. Cu cat acest timp este mai mare, spre exemplu atunci cand sorbim putin cate putin dintr-un pahar sau doza, cu atat demineralizarea dintilor este mai severa si riscul de carie creste.Clatirea cu apa dupa consumul de bauturi acidulate, pentru a spala zaharul si acizii din gura. Evitarea periajului dentar pentru o perioada de 30-60 minute, deoarece smaltul este poros imediat dupa consumarea bauturilor acidulate, iar periuta poate indeparta un strat superficial, chiar daca foarte subtire, de smalt.Utilizarea gumei de mestecat fara zahar, pentru a stimula producerea de saliva care sa spele dintiiMedicii stomatologi au observat ca efectul acestor bauturi carbogazoase este multa vreme inselator, totul parand in ordine, pana cand in momentul in care apare explozia de carii, astfel incat sunt recomandate vizitele regulate la medicul stomatolog, pentru a surprinde inainte de a se agrava problemele care vor aparea cu siguranta. Cu aceasta ocazie, specialistul poate recomanda si o pasta speciala pe baza de calciu si fluor, care sa remineralizeze partial smaltul dentar, reducand temporar efectele nocive ale bauturilor acidulate.Evitarea acestor bauturi inainte de culcare deoarece zaharul nu doar ca va perturba somnul, dar alaturi de acizi va avea toata noaptea la dispozitie pentru a ataca dintii.Asadar, desi bauturile acidulate pot fi o adevarata placere, mai ales in timpul unei zile calduroase de vara sau la un gratar, consumul lor nu doar ca va aduce calorii inutile la dieta, dar in timp va afecta dintii si sanatatea in general. Cum dantura reprezinta unul dintre putinele lucruri din organism care nu se poate regenera, sta in puterea fiecaruia dintre noi sa asiguram sanatatea si frumusetea ei si sa evitam interventii stomatologice dureroase si costisitoare peste timp.