De ce e obligatoriu sa mergi la plaja cat mai curand

Soarele e bun in doze mici, luate regulat. Astfel, expunerea regulata la soare, in doze mici, ajuta pielea sa-si dezvolte mecanismele de protectie. Unul dintre acestea este, probabil, cresterea nivelului de vitamina D, produsa in organism sub influenta razelor solare.Daca nu petrecem suficient timp in afara casei, vom avea, cu siguranta un deficit de vitamina D obtinuta natural.Ce rol are acesta? Vitamina D ajuta la mentinerea oaselor puternice si poate ajuta la protectia impotriva diabetului sau bolilor cardiovasculare, scrie gandul.info.Afectiunile osoase grave apar, de cele mai multe ori, din cauza lipsei acestui nutrient. Vitamina D stimuleaza absorbtia calciului si fosforului, minerale care intaresc oasele.Un studiu al Universitatii din Edinburgh arata ca un compus numit oxid nitric, care ajuta la reducerea tensiunii arteriale, este eliberat in sange imediat cum soarele intra in contact cu pielea.Soarele este responsabil cu imbunatatirea starii de spirit. Expunerea moderata la soare creste nivelul de serotonina din organismul nostru, hormon care actioneaza ca antidepresiv natural.Intrucat vitamina D imbunatateste functiile cerebrale, soarele este important si pentru creier. Un studiu efectuat pe un grup de persoane de peste 65 de ani a aratat ca functiile cognitive scadeau in contextul nivelurilor mici de vitamina D.Razele soarelui ajuta la vindecarea unor probleme de piele, cum ar fi acneea, psoriazisul si alte infectii ale pielii provocate de ciuperci.Efectele benefice ale soarelui asupra organismului nu se opresc aici. Expunerea moderată la razele soarelui poate ajuta la sporirea imunitatii, la imbunatatirea vietii sexuale, la cresterea eficientei tratamentelor medicamentoase si contribuie la reglarea temperaturii corpului.In ciuda tuturor acestor beneficii, expunerea la soare trebuie facuta cu moderatie, pana la ora 11.00 dimineata si dupa-amiaza, dupa ora 16.00. Chiar si in aceste intervale trebuie utilizate cremele cu factor de protectie UV.