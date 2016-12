Forma fundului tau iti spune cat esti de sanatoasa

Iata, asadar, care sunt tipurile de fund si ce spun acestea despre sanatatea ta!Aceasta forma apare in cazul persoanelor care nu fac foarte multa miscare, care sunt predispuse sedentarismului si, implicit, bolilor de inima. Fundul este lipsit de fermitate, iar grasimea s-a fixat pe solduri. Persoana care are acest tip de fund trebuie sa faca mai multe exercitii fizice pentru zona cu probleme.Persoanele care au fundul in forma de para prezinta un risc de deces mai mic decat cele care il au in forma de mar. Motivul este dat de faptul ca acestea din urma depoziteaza mai multa grasime in zona taliei decat pe solduri, o zona extrem de periculoasa, intrucat creste riscul de boli de inima, de diabet si de accident vascular cerebral.Este, cel mai probabil, cea mai dorita forma de posterior. Cu toate acestea, persoanele cu un astfel de fund pot avea probleme cu grasimea de pe coapse. Aceasta forma a fundului evidentiaza un deficit de estrogen in organism. Pentru a scapa de aceasta problema, femeile respective trebuie sa treaca la o alimentatie sanatoasa, iar cel mai recomandat este pilatesul.Femeile care au fundul in forma literei V prezinta modificari bruste de dispozitie, sufera de insomnie si deseori sunt lipsite de energie. Specialistii indeamna ca aceste femei sa consume cat mai multe legume, fructe, dar si sa se abtina de la contraceptive hormonale. In cazul lor, riscul de a deveni infertile este foarte mare.