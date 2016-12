Nu te vei mai culca niciodata cu parul ud dupa ce vei citi asta

In timpul somnului, temperatura corpului creste. In aceste conditii, umiditatea si temperatura crescuta iti vor provoca dureri puternice de cap la trezire.Bacteriilor si ciupercilor le place umiditatea, iar daca te culci cu parul ud nu faci decat sa le creezi un mediu propice de inmultire. Pernele devin astfel locul preferat in care sa salasluiasca aceste bacterii, ciuperci, dar si acarieni, care dauneaza grav sanatatii, in special a scalpului. Aceste vietati pot cauza pierderea parului, atrag atentia specialistii. Cele mai cunoscute astfel de afectiuni sunt dermatita seboreica, neurodermita sau dermatita atopica.Parul isi pierde rezistenta daca nu este uscat temeinic inainte de culcare. Faptul ca iti asezi capul pe perna si, dupa ce adormi, nu mai ai control asupra miscarilor pe care le faci, poate duce la ruperea firelor de par. Parul ud este mai elastic si se rupe mai usor.Stilistii nu recomanda sub nicio forma culcatul cu parul ud si asta dintr-un considerent cat se poate de logic: dimineata te vei trezi cu parul ciufulit, care va fi mult mai greu de aranjat. Vei fi nevoit sa il uzi din nou ca sa ti-l poti coafa.