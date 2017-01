Simptomele astigmatismului sunt acum mai usor de combatut datorita lentilelor de contact torice

Problemele legate de acuitatea vizuala au devenit din ce in ce mai frecvente in ultimii ani, mai ales in randul persoanelor tinerii. Dintre acestea, potrivit datelor oficiale, aproximativ 45% dintre pacienti se plang de manifestari neplacute specifice. O asemenea afectiune oculara, odata netratata, conduce la aparitia unor stari de disconfort a subiectului. Ametelile, durerile de ochi, senzatiile de iritatie sau de uscaciune sunt printre cele frecvente simptome reclamate de catre persoanele suferinde.Evolutia inregistrata in domeniul mediciniei si al oftalmologiei, in special, a marcat aparitia unor solutii inteligente, menite sa ii ajute pe pacientii care se confrunta cu astogmatismul.se bazeaza pe un design original de ultima generatie si pe niste tehnologii speciale care au revolutionat, realmente, lumea medicala. Ele contribuie la o mai buna focalizare a detaliilor, a obiectelor si a scrisului greu de identificat cu ochiul liber. Multumita muncii si dedicatiei celor mai renumiti specialisti, chiar si cele mai grave forme ale bolii sunt acum corectate.In acest sens, producatorii au lansat pe piata o plaja larga de lentile cilindrice, ale caror dioptrii variaza intre -10 si +6.Utilizarea lentilelor de contact torice confera pacientului o stare de confort sporita, eliminand uscaciunea si iritatia ochilor. Secretul acestui succes remarcata se datoreaza, in special, noii inovatii pe baza de Aer Gel, care are un triplu rol, si anume, de a preveni depunerile proteice, de a imbunatati procesul de hidratare si de imbunatati gradul de permeabilitate a oxigenului de la nivelul globului ocular.Astfel, specialistii si medicii oftalmologi ne garanteaza sanatatea si ingrijirea corespunzatoare a ochilor, iar utilizatorul va constata, in cel mai scurt timp, o imbunatatire a claritatii imaginii.Datorita proprietatilor si materialelor la standarde inalte care stau la baza confectionarii acestora, lentilele de contact torice au o durata de viata si de utilizare care poate ajunge chiar si pana la de zile. Cu toate acestea, pentru siguranta pacientului si pentru o eficienta clinica dovedita, la parametri maximi, principalii "jucatori mondiali" din domeniu recomanda cumparatorilor sai consultarea prealabila a medicului specialist. Acesta este singura persoana abilitata de a indica, cu precizie, perioada la care lentilele necesita o inlocuire.Intrebandu-ne care este a doua reteta a succesului a acestei categorii de dispozitive optice, raspunsul este unul simplu. Factorul primordial este materialul Balafilcon A incorporat in lentilele de contact torice, dar si un continut de apa destul de ridicat,de 36% care asigura un grad optim de umezire la nivelul corneei.Desi producatorul avizeaza purtarea acestora chiar si pe timpul noptii, medicul va recomanda fiecarui pacient in parte daca poate sau nu sa faca acest lucru.