Strange inelarul in palma pentru cateva secunde. Ti se va intampla ceva extraordinar

Prin mudre transmitem semnale atat corpului nostru, creierului, dar si mintii emotionale. Oricine poate folosi mudrele deoarece sunt pozitii simple ale mainilor. In degete se afla terminatii nervoase si atunci cand acestea sunt presate, se produce o conexiune cu canalele care permit circulatia energiei in corp. Acesta este motivul pentru care, cu o anumita pozitie din mainilor, putem ajunge la armonie si bucurie.Stai in pozitia lotus si tine mainile pe genunchi, apoi atinge varful degetului mare de varful degetelui aratator, lasand libere celelalte degete ramase.Beneficii: se amelioreaza puterea de concentrare, te relaxezi, are efect anti stres.Pliaza in palma degetul aratator si fixeaza-l cu baza degetului mare. Intinde restul degetelor.Beneficii: elimina gazele in exces, te scapa de constipatie.Apleaca inelarul spre palma si preseaza-l pe a doua falanga cu degetul mare. Restul degetelor intinde-le.Beneficii: reduce colesterolul, reduce nivelul de grasime abdominala, imbunatateste metabolismul.Atinge varful degetului mic cu degetul mare fara sa apesi. Restul degetelor pastreaza-le relaxate.Beneficii: reduce durerile de orice tip, amelioreaza circulatia sangvina, reduce uscaciunea gurii.