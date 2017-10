8 semne subtile ca te confrunti cu o alergie si cum ameliorezi simptomele

Alergiile creeaza numeroase neplaceri, in special primavara si toamna, iar lipsa unui tratament adecvat poate duce la complicatii serioase, precum infectii ale sinusurilor sau chiar la aparitia astmului bronsic. Insa exista situatii in care alergiile sunt confundate cu simple raceli si nu sunt depistate la timp.Daca aveai impresia ca este vorba despre o afectiune minora, este de ajuns sa vezi cate tipuri de alergii exista si cat disconfort iti pot crea, pentru a te convinge ca nu e deloc o boala de ignorat. Trebuie sa stii si ca alergiile sunt tot mai frecvente in randul populatiei si se preconizeaza ca vor deveni si mai dese. Acestea sunt insa deseori confundate cu alte afectiuni sau pur si simplu ignorate.Simptomele pot fi diverse, dar daca neplacerile din lista care urmeaza iti sunt familiare, cel mai probabil suferi de o alergie. Iata care sunt semnele care iti dau de inteles ca ar trebui sa contactezi un alergolog:1. Stranuti de multe ori la rand2. Ai ochii rosii, care lacrimeaza si ai senzatia de nisip in ei3. Intampini dificultati de respiratie4. Ai gatul inflamat5. Iti curge nasul sau e infundat6. Ai senzatia ca ti-ai pierdut mirosul7. Ai accese inexplicabile de tuse8. Resimti o senzatie persistenta de obosealaAlergenii responsabili de declansarea reactiilor alergice sunt, printre altii: rapita, iarba, porumbul, ambrozia, acarienii, mucegaiurile. Pe langa acestia, poluarea si praful din marile orase contribuie la inrautatirea starii persoanelor care sufera de alergii. Desi uneori este foarte dificil sa eviti contactul cu aceste substante, poti avea un mai mare control in privinta aerul de la interior. Purificatoarele de aer pot fi foarte utile si sunt recomandate in cazul in care suferi de alergii.Totodata, cateva obiceiuri sanatoase iti pot fi de un real ajutor. De exemplu - ridica geamurile de la masina atunci cand conduci, pastreaza pantofii afara, nu la interior, elimina urmele de mucegai, clateste-ti nasul cu solutie salina.In ceea ce priveste tratamentele conventionale, exista de asemenea mai multe optiuni, in functie de gravitatea alergiei. Decongestionantele si antihistaminele sunt cele mai cunoscute remedii. Picaturile pentru ochi diminueaza senzatia de usturime, roseata sau disconfortul. Acestea pot fi o buna solutie temporara, dar daca simptomele nu dispar, este recomandat sa te adresezi medicului.Comprimatele antihistaminice sunt de asemenea o solutie temporara. Ele nu vindeca alergiile, ci amelioreaza simptomele acestora, actionand la circa o jumatate de ora de la administrare. Se recomanda luarea acestora dupa masa, cu un pahar mare de apa, insa doar la indicatia medicului.Cremele cu corticosteroizi impiedica raspandirea alergiilor cutanate si calmeaza senzatia de mancarime. Daca aplicarea acestora nu are niciun rezultat, nu amana vizita la medic. Spray-ul nazal cu corticosteroizi actioneaza prin reducerea inflamatiei nazale.Imunoterapia prin tratament injectabil este recomandata doar in cazurile severe sau atunci cand simptomele persista pentru o perioada mai lunga de trei luni. Injectiile cu epinefrina se administreaza doar in cazurile grave de soc anafilactic.In final, trebuie sa stii ca primul si cel mai important pas este identificarea corecta a formei de alergie de care suferi, iar pentru acest lucru este necesar sa faci o vizita la medicul alergolog. Urmeaza instructiunile date, dar nu uita totodata sa iei toate masurile de precautie necesare pentru a reduce cat mai mult posibil neplacutele simptome.