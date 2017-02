5 semne ale cancerului cervical pe care orice femeie trebuie sa le stie

Forurile mondiale din sanatate recomanda ca anual, fiecare femeie sa treaca pe la cabinet pentru un test Papanicolau. In cazul in care, in urma analizelor, reiese prezenta unor celule anormale, denumite uneori "pre-canceroase", tratamentul poate necesita histerectomie.Pe de alta parte, daca se observa simptome, cancerul poate fi destul de avansat. Iata care sunt semnele si simptomele cancerului cervical:O sangerare vaginala neobisnuita este simptomul cel mai important al cancerului de col uterin. Poate fi vorba despre o sangerare dupa un contact sexual sau intre menstruatii. De asemenea, menstruatiile abundente sau sangerarile dupa menopauza sun potentiale semne de cancer de col uterin.Durerea resimtita in zona pelvina este, de asemenea, un semn important al cancerului cervical. Durerea poate fi difuza si poate aparea in orice zona a pelvisului. Poate varia de la o durere ascutita, la una surda. Durerile in timpul actului sexual sau urinare sunt, de asemenea, semne de avertizare.Secretiile tulburi, urat mirositoare, uneori cu cheaguri de sange sunt un semal de alarma. Secretiile anormale sunt semne ale mai multor afectiuni, insa cel mai bine este sa iei legatura cu un medic specialist pentru a stabili cauza exacta.Unul dintre simptomele importante care trebuie sa atraga atentia este oboseala. Ea isi face simtita prezenta in stadiile incipiente ale bolii.Urinarile frecvente, tulburarile resimtite la nivel intestinal sunt, de asemenea, simptome asociate cu boala. Schimbarile aspectului fecalelor, cu sangerari trebuie sa dea de gandit atunci cand acestea persista mai mult de o saptamana.