Fumezi aceste tigari? Riscul de cancer este dublu

Astfel, noile cercetari arata ca fumatorii risca sa faca mult mai repede adenocarcinom daca aleg tigarile light. Adenocarcinomul este o tumoare maligna dezvoltata din structurile glandulare care alcatuiesc cele mai multe organe interne.Majoritatea tipurilor de cancer mamar, pancreatic, pulmonar, de colon si de prostata sunt adenocarcinoame. Acest tip de cancer la plamani este din ce in ce mai intalnit in ultimii 50 de ani. Cercetatorii au confirmat ca exista „o relatie clara” intre cresterea ratei de adenocarcinoame si o cerere mai mare de tigari „light”, potrivit Huffington Post.Tigarile usoare au fost introduse acum 50 de ani. “Acest lucru a fost facut pentru a pacali fumatorii, pentru ca acestia sa creada ca sunt o optiune sanatoasa. Datele noastre sugereaza o relatie clara intre adaugarea gaurilor de ventilatie la tigari si cresterea cazurilor de adenocarcinom pulmonar din ultimii 20 de ani”, spune dr. Peter Shields, unul dintre autorii studiului citat.Specialistii au convingerea ca filtrele permit fumatorilor sa inhaleze mai mult fum, iar acesta contine substante chimice ce pot provoca cancer.Aceste informatii au fost publicate in Jurnalul National al Insitutului de Cancer.